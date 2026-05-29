Franse voetbalwereld in rouw: Bryan Bergougnoux (43) plotseling overleden

De Franse voetbalwereld is vrijdag opgeschrikt door het nieuws dat Bryan Bergougnoux plotseling is overleden. De assistent-trainer van Le Havre, die als speler meermaals landskampioen werd met Olympique Lyonnais, is 43 jaar geworden.

Bergougnoux doorliep de jeugdopleiding van Lyon en brak bij die club in het seizoen 2003/04 definitief door in het eerste elftal. Als aanvallende middenvelder zou hij uiteindelijk tot 48 officiële wedstrijden voor de club komen, waarin hij zes keer trefzeker was. Met Lyon won Bergougnoux drie landstitels en ook driemaal de Franse Supercup.

In 2005 werd Bergougnoux uit Lyon weggekocht door Toulouse, waar hi jvier seizoenen zou blijven. Daarna stond hij nog onder contract bij het Italiaanse Lecce, dat hem tussentijds verhuurde aan zowel Châteauroux als het Cypriotische Omonia Nicosia. Bij Tours FC sloot Bergougnoux zijn profloopbaan af, waarna hij zich richtte op een loopbaan als trainer. Sinds de zomer van 2025 werkte hij als assistent-trainer bij Ligue 1-club Le Havre.

Het was de bedoeling dat Bergougnoux vandaag (vrijdag) met een aantal andere oud-spelers van Toulouse mee zou doen aan een Legends-toernooi, zo meldt Le Progrés. Verschillende bronnen melden echter aan het medium dat de oud-voetballer in de auto plots het bewustzijn verloor. Daarna werd hij nog wel naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij uiteindelijk is overleden.

Clubs reageren geschokt

Verschillende oud-clubs van Bergougnoux hebben inmiddels gereageerd op zijn plotselinge overlijden. Lyon schrijft op X 'diep geschokt' te zijn. "De club richt de meest oprechte gedachten richting zijn familie, naasten en allen die hem liefhadden." Ook bij Toulouse is men 'diep getroffen'. "Bryan zal voor altijd in onze harten blijven", schrijft de club.