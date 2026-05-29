Live voetbal 2

Arteta bevestigt: 'Jurriën Timber kan spelen in CL-finale tegen PSG'

29 mei 2026, 18:45
Arsenal-trainer Mikel Arteta met als inzetje Jurriën Timber
Foto: © Imago / Realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Jurriën Timber is fit genoeg om morgen (zaterdag) in actie te komen voor Arsenal, dat de strijd aangaat met Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Dat zegt zijn trainer Mikel Arteta daags voor de wedstrijd op een persconferentie.

De 24-jarige Timber viel halverwege maart met een enkelblessure uit in het Premier League-duel met Everton (2-0 winst). Sindsdien werkte de oud-Ajacied achter de schermen hard aan zijn rentree. Niet alleen met het oog op het aanstaande WK van komende zomer, maar óók voor wat misschien wel de belangrijkste wedstrijd in zijn loopbaan kan worden: de finale van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Van bondscoach Ronald Koeman kreeg Timber woensdag al goed nieuws. De verdediger is opgenomen in de 26-koppige WK-selectie van Oranje, ondanks de aanhoudende zorgen over zijn herstel. Arteta komt vrijdag met het verlossende woord: "Ja, Jurriën is fit genoeg om morgen in de basis te starten", bevestigt de Spanjaard. "Noni Madueke ook. De enige (die er niet bij is, red.) is Ben White", aldus Arteta.

Tot zijn blessure was Timber dit seizoen vrijwel onomstreden bij Arsenal. Waar hij bij Ajax en in Oranje doorgaans in actie kwam/komt als centrale verdediger, gebruikt Arteta hem doorgaans als rechtsback. In die hoedanigheid was Timber dit seizoen in 43 wedstrijden rechtstreeks betrokken bij elf Arsenal-doelpunten (4 goals, 7 assists).

➡️ Meer Champions League nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman

Grote schok voor Oranje: ervaren kracht raakt geblesseerd in laatste wedstrijd voor WK

  • za 23 mei, 20:17
  • 23 mei 20:17
  • 3
Tijjani Reijnders

Engelse media verrassen: shock transfer voor Tijjani Reijnders

  • vr 22 mei, 17:13
  • 22 mei 17:13
  • 1
Ronald Koeman

Drie spelers geven Ronald Koeman hoofdpijn

  • vr 22 mei, 07:25
  • 22 mei 07:25
  • 2
6 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Paris SG - Arsenal

Paris Saint-Germain
18:00
Arsenal
Wordt gespeeld op 30 mei 2026
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Jurriën Timber

Jurriën Timber
Arsenal
Team: Arsenal
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: V (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Arsenal
30
3
2024/2025
Arsenal
30
1
2023/2024
Arsenal
2
1
2023/2024
Arsenal
2
0

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws