is fit genoeg om morgen (zaterdag) in actie te komen voor Arsenal, dat de strijd aangaat met Paris Saint-Germain in de finale van de Champions League. Dat zegt zijn trainer Mikel Arteta daags voor de wedstrijd op een persconferentie.

De 24-jarige Timber viel halverwege maart met een enkelblessure uit in het Premier League-duel met Everton (2-0 winst). Sindsdien werkte de oud-Ajacied achter de schermen hard aan zijn rentree. Niet alleen met het oog op het aanstaande WK van komende zomer, maar óók voor wat misschien wel de belangrijkste wedstrijd in zijn loopbaan kan worden: de finale van de Champions League.

Artikel gaat verder onder video

Van bondscoach Ronald Koeman kreeg Timber woensdag al goed nieuws. De verdediger is opgenomen in de 26-koppige WK-selectie van Oranje, ondanks de aanhoudende zorgen over zijn herstel. Arteta komt vrijdag met het verlossende woord: "Ja, Jurriën is fit genoeg om morgen in de basis te starten", bevestigt de Spanjaard. "Noni Madueke ook. De enige (die er niet bij is, red.) is Ben White", aldus Arteta.

Tot zijn blessure was Timber dit seizoen vrijwel onomstreden bij Arsenal. Waar hij bij Ajax en in Oranje doorgaans in actie kwam/komt als centrale verdediger, gebruikt Arteta hem doorgaans als rechtsback. In die hoedanigheid was Timber dit seizoen in 43 wedstrijden rechtstreeks betrokken bij elf Arsenal-doelpunten (4 goals, 7 assists).