Live voetbal 1

'Ajax aast op Deens toptalent Mikkel Bro Hansen (17)'

29 mei 2026, 17:11
Jordi Cruijff
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Ajax hoopt zich deze zomer te versterken met Mikkel Bro Hansen, zo meldt het Deense Tipsbladet. De 17-jarige spits staat momenteel onder contract bij FK Bodø/Glimt, maar zou zich in de kijker hebben gespeeld bij een indrukwekkend rijtje clubs in Europa.

Bro Hansen werd begin 2025 door Bodø/Glimt weggeplukt bij Aarhus GF in zijn vaderland Denemarken. Namens de Noorse Champions League-sensatie van dit seizoen kwam hij inmiddels tot zeven doelpunten in twaalf officiële wedstrijden. Ook namens zijn land is Bro Hansen op schot: als speler van Denemarken Onder-17 was de 1.88 meter lange spits in 14 interlands al goed voor 12 goals.

Zware concurrentie

Artikel gaat verder onder video

Tipsbladet weet te melden dat Ajax een van de clubs is die aast op de handtekening van Bro Hansen, die bij Bodø/Glimt nog vastligt tot medio 2027. De concurrentie is echter fors: ook FC Barcelona, Manchester City, Newcastle United, Chelsea én Juventus zouden de aanvaller in het vizier hebben.

De huidige spitsen van Ajax

Dat Ajax zich oriënteert op een nieuwe spits, lijkt geen verrassing. Wout Weghorst beschikt immers over een aflopend contract en liet na de gewonnen finale van de play-offs al doorschemeren dat een verlenging op dit moment geen optie lijkt te zijn. Kasper Dolberg, die afgelopen zomer werd teruggehaald, kende een weinig indrukwekkend seizoen en zou inmiddels bovendien in de belangstelling staan van FC Midtjylland. Achter bovengenoemd duo is de zelf opgeleide Don-Angelo Konadu de derde spits in de pikorde, maar hij lijkt nog niet klaar voor het grote werk en wordt komend seizoen mogelijk verhuurd.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Grote zorgen om werkwijze Jordi Cruijff bij Ajax

  • wo 27 mei, 08:41
  • 27 mei 08:41
  • 6
FC Utrecht Ajax / Jans en Garcia

FC Utrecht baalt van besluit over Ajax: 'Dit slaat nergens op'

  • vr 22 mei, 07:50
  • 22 mei 07:50
  • 19
Braude en Rosa in duel bij Heerenveen - Ajax in de stromende regen

Had Heerenveen - Ajax stilgelegd moeten worden? 'Dit was geen voetbal, dit hoort niet'

  • zo 17 mei, 17:16
  • 17 mei 17:16
  • 13
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

M. Hansen

M. Hansen
FK Bodø/Glimt
Team: Bodø/Glimt
Leeftijd: 17 jaar (25 jan. 2009)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025
Bodø/Glimt
5
1

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws