'Ajax aast op Deens toptalent Mikkel Bro Hansen (17)'

Ajax hoopt zich deze zomer te versterken met Mikkel Bro Hansen, zo meldt het Deense Tipsbladet. De 17-jarige spits staat momenteel onder contract bij FK Bodø/Glimt, maar zou zich in de kijker hebben gespeeld bij een indrukwekkend rijtje clubs in Europa.

Bro Hansen werd begin 2025 door Bodø/Glimt weggeplukt bij Aarhus GF in zijn vaderland Denemarken. Namens de Noorse Champions League-sensatie van dit seizoen kwam hij inmiddels tot zeven doelpunten in twaalf officiële wedstrijden. Ook namens zijn land is Bro Hansen op schot: als speler van Denemarken Onder-17 was de 1.88 meter lange spits in 14 interlands al goed voor 12 goals.

Zware concurrentie

Tipsbladet weet te melden dat Ajax een van de clubs is die aast op de handtekening van Bro Hansen, die bij Bodø/Glimt nog vastligt tot medio 2027. De concurrentie is echter fors: ook FC Barcelona, Manchester City, Newcastle United, Chelsea én Juventus zouden de aanvaller in het vizier hebben.

De huidige spitsen van Ajax

Dat Ajax zich oriënteert op een nieuwe spits, lijkt geen verrassing. Wout Weghorst beschikt immers over een aflopend contract en liet na de gewonnen finale van de play-offs al doorschemeren dat een verlenging op dit moment geen optie lijkt te zijn. Kasper Dolberg, die afgelopen zomer werd teruggehaald, kende een weinig indrukwekkend seizoen en zou inmiddels bovendien in de belangstelling staan van FC Midtjylland. Achter bovengenoemd duo is de zelf opgeleide Don-Angelo Konadu de derde spits in de pikorde, maar hij lijkt nog niet klaar voor het grote werk en wordt komend seizoen mogelijk verhuurd.