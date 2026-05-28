'Cambuur aast op Skye Vink, Ajax stelt één belangrijke voorwaarde'

28 mei 2026, 21:07
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.

Promovendus SC Cambuur hoopt zich deze zomer te versterken met Skye Vink, zo meldt VoetbalPrimeur. In navolging van Lucas Jetten moet de spits de tweede speler worden die Ajax verruilt voor de Friese hoofdstad. De Amsterdammers zouden echter wel één belangrijke voorwaarde aan zijn vertrek hebben verbonden.

De 19-jarige Vink, de zoon van voormalig Ajax-speler, Oranje-international en huidig ESPN-analist Marciano Vink, was afgelopen seizoen namens Jong Ajax actief in de Keuken Kampioen Divisie. Van een officieel debuut in het eerste elftal kwam het nog niet, maar op het tweede niveau was Vink in het voorbije seizoen in 30 wedstrijden (waarvan 22 als basisspeler) direct betrokken bij 9 doelpunten (6 goals, 3 assists).

Bij Ajax ligt Vink nog vast tot medio 2028, maar de club zou bereid mee te werken aan een vertrek naar Cambuur. Voorwaarde daarbij is wél dat er een terugkoopclausule in de deal wordt opgenomen. "Daar lijkt Cambuur aan mee te willen werken", weet bovengenoemde site. Vink zelf zou ook openstaan voor de overstap naar Leeuwarden.

Cambuur wacht hete transferzomer

Cambuur lijkt voor een hete transfzomer te staan. Naast de trainerswissel - Henk de Jong maakt plaats voor Johan Plat, maar blijft wel aan als assistent - is duidelijk dat een groot aantal spelers dat meehielp om de promotie veilig te stellen, gaat vertrekken uit het Kooi Stadion. In een uitgebreide analyse zet FCUpdate-redacteur Luuk van Grinsven uiteen wat er deze zomer op transfergebied allemaal te gebeuren staat bij Cambuur; zijn artikel lees je hier.

Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

CG
3.501 Reacties
1.039 Dagen lid
13.985 Likes
CG
Dus ziet Ajax goede ontwikkelen komen en laat ze hem ruim ervaring geven. Lijkt toch niet slecht denk ik!!

Skye Vink

Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 19 jaar (1 jul. 2006)
Positie: A, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong Ajax
30
6
2024/2025
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
22
1
2023/2024
Jong Ajax
9
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
34
56
84
2
Feyenoord
34
26
65
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56

