'Cambuur aast op Skye Vink, Ajax stelt één belangrijke voorwaarde'

Promovendus SC Cambuur hoopt zich deze zomer te versterken met , zo meldt VoetbalPrimeur. In navolging van Lucas Jetten moet de spits de tweede speler worden die Ajax verruilt voor de Friese hoofdstad. De Amsterdammers zouden echter wel één belangrijke voorwaarde aan zijn vertrek hebben verbonden.

De 19-jarige Vink, de zoon van voormalig Ajax-speler, Oranje-international en huidig ESPN-analist Marciano Vink, was afgelopen seizoen namens Jong Ajax actief in de Keuken Kampioen Divisie. Van een officieel debuut in het eerste elftal kwam het nog niet, maar op het tweede niveau was Vink in het voorbije seizoen in 30 wedstrijden (waarvan 22 als basisspeler) direct betrokken bij 9 doelpunten (6 goals, 3 assists).

Bij Ajax ligt Vink nog vast tot medio 2028, maar de club zou bereid mee te werken aan een vertrek naar Cambuur. Voorwaarde daarbij is wél dat er een terugkoopclausule in de deal wordt opgenomen. "Daar lijkt Cambuur aan mee te willen werken", weet bovengenoemde site. Vink zelf zou ook openstaan voor de overstap naar Leeuwarden.

Cambuur wacht hete transferzomer

Cambuur lijkt voor een hete transfzomer te staan. Naast de trainerswissel - Henk de Jong maakt plaats voor Johan Plat, maar blijft wel aan als assistent - is duidelijk dat een groot aantal spelers dat meehielp om de promotie veilig te stellen, gaat vertrekken uit het Kooi Stadion. In een uitgebreide analyse zet FCUpdate-redacteur Luuk van Grinsven uiteen wat er deze zomer op transfergebied allemaal te gebeuren staat bij Cambuur; zijn artikel lees je hier.