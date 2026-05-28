'Ronald Koeman is knettergek en neemt de Eredivisie totaal niet serieus'

Bondscoach Ronald Koeman neemt de Eredivisie 'totaal niet serieus', zo concludeert René van der Gijp in Vandaag Inside. In de WK-selectie van het Nederlands elftal zijn maar twee spelers opgenomen die hun brood op het hoogste niveau in Nederland verdienen.

Koeman maakte gisteren (woensdag) zijn 26-koppige WK-selectie bekend. Wout Weghorst (Ajax) en Guus Til (PSV) zijn daarin de grote uitzondering op de regel; de 24 andere spelers komen allemaal uit voor een buitenlandse club. Koeman vestigt daarmee een negatief record, bij eerdere WK's zaten er namelijk altijd minimaal zes Eredivisiespelers in de selectie van Oranje, zo becijferde Opta direct.

'Koeman is knettergek'

Artikel gaat verder onder video

In Vandaag Inside brengt Wilfred Genee de keuzes van Koeman ter sprake. "Geen Feyenoorders bij de selectie, dat is pijnlijk toch, voor de mensen in Rotterdam?", vraagt de presentator aan bargast Chris Woerts. "Pijnlijk? Koeman is echt knettergek", meent de sportmarketeer. "Die neemt liever Marten de Roon mee, omdat die leuke filmpjes maakt op Instagram en leuke tweetjes eruit gooit. 35 jaar, dan kun je toch beter Kees Smit meenemen, en Luciano Valente?"

Derksen in de bres voor De Roon: 'Kun je risicoloos inzetten'

Johan Derksen begrijpt echter wél waarom Koeman bovengenoemde talenten links laat liggen. "Die De Roon speelt áltijd op het hoogste niveau in Italië. Hij schijnt daar aanvoerder te zijn. Het is geen jongen die problemen maakt. Is er een blessure, dan kun je hem risicoloos inzetten. Die twee jonge jongens, het was leuk om mee te gaan om eraan te ruiken, maar daar kun je niet van op aan", aldus De Snor.

Dan neemt Van der Gijp het woord. "Al die bondscoaches hebben allemaal hetzelfde. En Koeman heeft gewoon... die neemt die hele Nederlandse competitie totaal niet serieus. Helemaal niet. PSV heeft het hartstikke knap gedaan uit bij Liverpool (1-4, red.) en thuis tegen Napoli (6-2, red.). Maar wedstrijdjes als tegen Volendam... en die Valente, dat was ook al vier maanden niks meer, hè?"

'Nee, die Weghorst doet het lekker bij Ajax'

Zo kent Woerts er nog wel eentje: "Nee, die Weghorst doet het lekker bij Ajax in de spits." Ook voor zijn selectie kan Derksen echter wel begrip opbrengen: "Je hebt maar één stormram, die gaat gewoon mee voor de laatste tien minuten. Een alternatief is er niet." De stelling van Van der Gijp onderschrijft Derksen overigens ook: "Als je in de Nederlandse competitie speelt, dan moet je niet op het internationale niveau komen. Dan ben je nergens."

VIDEO | Chris Woerts reageert op WK-selectie Oranje: 'Ronald Koeman is knettergek!'