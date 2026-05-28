Johan Derksen krijgt op Curaçao boze mail van zijn vrouw: 'De aanhef was: Hork,...'

Johan Derksen heeft op Curaçao een boze mail van zijn vrouw Isabelle Pikaar ontvangen, met als aanhef het woord 'Hork'. Dat onthult het Vandaag Inside-kopstuk in de uitzending van donderdagavond. De reden: hij was zijn portemonnee op het eiland kwijtgeraakt, wat zijn wederhelft thuis in Nederland een (achteraf onnodige) hoeveelheid regelwerk bezorgde.

Derksen verloor zijn portemonnee met daarin allerlei documenten eerder deze week, maar het goede nieuws is dat hij hem inmiddels weer terug heeft. "Ik heb 'm gewoon bij die Jonnie Boer (restaurant Brass Boer, red.) laten liggen", vertelt hij in de rubriek Doordekken aan Wilfred Genee. "Dan zie je hoe ontzettend betrouwbaar dit eiland is, dan komt hij gewoon weer terug", concludeert de presentator. "Daar had ik ook helemaal niet aan getwijfeld", rageert Derksen.

Genee vraagt vervolgens of Derksen alle pasjes die in zijn portemonnee zaten al geblokkeerd had. "Jawel, maar dat had mijn vrouw gedaan", bevestigt Derksen. Het bericht dat alles weer boven water was, viel zes tijdzones verderop dan ook totaal niet in goede aarde. "Toen ik dat mededeelde dat de pasjes weer terug konden, toen kreeg ik een mail met de aanhef: Hork,"

Daar snapt Genee dan weer helemaal niks van: "Echt waar? Waarom? Alsof je het met opzet hebt gedaan", lacht hij ongelovig. Derksen zegt: "Ja, daar ben ik heel gevoelig voor. Die heeft de héle nacht alles zitten doen. Dan is ze er klaar mee en dan zeg ik: 'Hij is gevonden, hoor'. Mist zijn vrouw hem dan niet een heel klein beetje, wil Genee vervolgens weten. "Die indruk heb ik niet. Ze zei dat ze heel relaxed was en het heel prettig vond alleen. Misschien kunnen we dat continueren...".