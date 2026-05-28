mag ondanks een doorlopend contract deze zomer transfervrij vertrekken bij sc Heerenveen. Dat bevestigt technisch manager Johan Hansma bij Omroep Friesland.

In de Sportcast van de regionale omroep komt de situatie van Noppert ter sprake. "Noppert mag wel transfervrij vertrekken", zegt Hansma over de doelman, die nog vastligt tot medio 2027. "Andries verdient het gewoon om nog een transfer te maken. Door de situatie bij Heerenveen denk ik dat het goed is dat hij nog ergens anders gaat keepen, om zijn carrière nog een mooi vervolg te geven. Dat verdient hij ook."

"Hij is een geweldige gast in de groep en vult zijn rol fantastisch in. Maar ja, hij is 31 (32, red.) en kan nog wel jaren keepen. Maar wij hebben Bernt Klaverboer op doel staan, daar kiezen wij voor", legt Hansma uit. Dat met een vertrek van De Tower from De Jouwer ook de nodige salarisruimte vrijkomt, kan de technisch manager niet ontkennen. Of het daadwerkelijk om 4 à 5 ton gaat, zoals aan tafel wordt gesuggereerd, wil Hansma niet bevestigen, maar: "Dat geld, daar kan ik aanvallend wel iets mee doen."

Heerenveen nam Noppert, die eerder in de jeugdopleiding van de club actief was, in de zomer van 2022 transfervrij over van Go Ahead Eagles. Direct veroverde de boomlange sluitpost een basisplaats, waarbij hij zóveel indruk maakte dat Louis van Gaal hem amper een halfjaar later tot eerste keeper van het Nederlands elftal op het WK in Qatar bombardeerde.

Op de eindronde kwam Noppert alle vijf duels van Oranje in actie. Na het WK doken dan ook meerdere geruchten op over een transfer naar een binnen- of buitenlandse club, maar in 2023 verlengde de keeper zijn contract in Heerenveen. Onder zowel Kees van Wonderen als diens opvolgers Robin van Persie en huidig trainer Robin Veldman is Noppert zijn basisplaats echter meermaals kwijtgeraakt. Dit seizoen begon hij nog wel als eerste keus, maar vanaf de vijfde speelronde van de Eredivisie krijgt Klaverboer de voorkeur en speelde Noppert geen seconde meer.