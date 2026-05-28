Deze 28 Eredivsiespelers zijn al zeker van een plek in de WK-selectie

Twee weken voor openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika weten 28 Eredivisiespelers al zeker dat ze komende zomer actief zullen zijn op het grootste Wereldkampioenschap voetbal aller tijden. De komende dagen kan dat aantal bovendien nóg verder oplopen. Van tot en van tot : FCUpdate zet ze allemaal voor je op een rijtje.

Historisch weinig Eredivisiespelers in Oranje

Normaal gesproken zou je verwachten dat de meeste Eredivisiespelers die naar het WK gaan, dat met het Nederlands elftal zullen doen. Niets is echter minder waar: van de 26 spelers die bondscoach Ronald Koeman meeneemt, zijn er slechts twee (!) actief in eigen land: Wout Weghorst (Ajax) en Guus Til (PSV). Daarmee vestigt Koeman een negatief record, zo becijferde Opta deze week al: tot dit jaar zaten er bij elke WK-deelname minimaal zes Eredivisiespelers in de Oranje-selectie.

Curaçao vertrouwt op grote Nederlandse enclave

Waar Nederland zelf dus maar twee Eredivisiespelers meeneemt naar Canada, de Verenigde Staten en Mexico, zijn het er bij debutant Curaçao maar liefst acht. In de definitieve selectie van Dick Advocaat is plaats ingeruimd voor Armando Obispo (PSV), Juninho Bacuna en Brandley Kuwas (FC Volendam), Tyrick Bodak en Tyrese Noslin (Telstar), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC) en Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam).

Vijf KKD-spelers op het WK

Daarmee zijn we er bovendien nog niet, want met Godfried Romeratoe, Roshon van Eijma (RCK Waalwijk), Kevin Felida (FC Den Bosch) en Trevor Doornbosch (VVV-Venlo) neemt Advocaat ook nog eens vier spelers mee die actief zijn in de Keuken Kampioen Divisie. Bovengenoemde vier zijn niet de enigen die Nederland op het tweede niveau actief zijn en komende zomer mogen hopen op WK-minuten: Haïti neemt Ruben Providence (Almere City) namelijk ook mee naar de eindronde.

Oranje treft Nederlands getint Japan

In de eerste groepswedstrijd neemt Oranje het op 14 juni op tegen een Nederlands getint Japan. Bondscoach Hajime Moriyasu neemt liefst vijf spelers mee die hun brood in Nederland verdienen. Het gaat om Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu (Ajax) en Koki Ogawa (NEC). Dat hadden er nog meer kunnen zijn, maar Ogawa's bewierookte ploeggenoot Kodai Sano ontving geen invitatie.

Ook deze Eredivisiespelers zijn al zeker van een plek in de WK-selectie

Kroatië: Josip Sutalo (Ajax) en Ivan Perisic (PSV)

Marokko: Anass Salah-Eddine en Ismael Saibari (beiden PSV)

Verenigde Staten: Ricardo Pepi en Sergiño Dest (beiden PSV)

Kaapverdië: Jamiro Monteiro (PEC Zwolle)

Zuid-Korea: In-beom Hwang (Feyenoord)

Nieuw-Zeeland: Ryan Thomas (PEC Zwolle)

Bosnië en Herzegovina: Esmir Bajraktarevic (PSV)

Tsjechië: Matej Kovár (PSV)

Irak: Zidane Iqbal (FC Utrecht)

Oostenrijk: Paul Wanner (PSV)

Deze Eredivisiespelers wachten nog op het verlossende woord

Een aantal landen maakt de komende dagen hun definitieve selectie pas bekend. Daar lijken zeker meerdere Eredivisiespelers bij te gaan zitten; wat te denken van Anis Hadj Moussa (Feyenoord) en Ramiz Zerrouki (FC Twente) bij Algerije? En Australië, waar Jordan Bos (Feyenoord), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo) nog altijd mogen hopen op een uitnodiging en ook Max Balard (NAC Breda) nog niet afgeschreven is. Daarover lijkt Troy Parrott (AZ) zich ook weinig zorgen te hoeven maken, hij schoot Ierland met vijf doelpunten in de play-offs hoogstpersoonlijk naar het WK en lijkt een no-brainer voor bondscoach Heimir Hallgrímsson. Bij Turkije zit Ahmetcan Kaplan (NEC) bij de voorlopige selectie, al zullen daar nog wel wat spelers gaan afvallen. Voor Mateo Chávez (AZ) geldt bij gastland Mexico hetzelfde. Tot slot staat Gernot Trauner (Feyenoord) bij Oostenrijk op de reservelijst, waardoor ook hij nog een flintertje hoop mag koesteren.