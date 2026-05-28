FCUpdate brengt het WK dichterbij dan ooit, in Nederland én Europa

Het grootste voetbalevenement ter wereld staat voor de deur. Met 48 deelnemers, waaronder Nederland en Curaçao, belooft het WK 2026 een spektakelstuk te worden. Voor de beste toernooibeleving hoef je nergens heen, want FCUpdate is er dag en nacht bij. Zowel in Nederland als in het buitenland!

Door de speeltijden staat iedere (sport)redactie in Nederland voor een logistieke uitdaging. Bijna de helft van de wedstrijden wordt ’s nachts afgewerkt. Wij zijn er desondanks iedere nacht bij om verslag te kunnen doen van alle wedstrijden en andere gebeurtenissen in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Op 11 juni trappen we af met een liveverslag van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Daarna verzorgen we liveverslagen van alle wedstrijden van Nederland, Curaçao, Marokko en Turkije, alle wedstrijden in de groep van Oranje, en alle duels van toplanden als Argentinië, België, Brazilië, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje.

We houden je op alle platforms op de hoogte: via onze website, onze app, maar ook op sociale media met interviews, sfeerrapportages en nieuwsupdates. Onze serie ‘In Oranje’, waarin oud-internationals hun blik geven op het Nederlands elftal, is al afgetrapt met interviews met Eljero Elia, Daryl Janmaat en Boudewijn Zenden. De komende weken schuiven nog meer bekende namen aan om hun visie met ons te delen.

FCUpdate gaat Europa door

Ook hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan een ambitieus plan om het WK op unieke wijze te verslaan. Dat doen we binnen én buiten onze landsgrenzen.

De deelname van Nederland, Curaçao, Kaapverdië, Turkije en Marokko biedt een prachtige kans om de fanbeleving dichtbij op te zoeken: onze verslaggevers Sander Kamphof en Liv Jansen reizen door Nederland om de stemming te peilen bij de verschillende achterbannen. Ook zijn onze journalisten tijdens de wedstrijden van Oranje aanwezig op plekken waar fans samenkomen om de wedstrijden te bekijken.

Hetzelfde doen we in grote Europese voetballanden. Houd je ogen open, want onze FCUpdate-bus rijdt tijdens het WK door Europa om te ervaren hoe het toernooi over de landsgrenzen wordt beleefd. Journalist Sander Kamphof reist naar België, Engeland, Frankrijk en Spanje voor interviews en sfeerraportages.

We peilen in Antwerpen hoe de wedstrijd tussen België en Egypte wordt beleefd. Daarna gaan we door naar Londen, waar de wedstrijd tussen Engeland en Kroatië op de voet gevolgd wordt. In Parijs en het zuiden van Frankrijk juichen de Fransen hun helden toe tegen Irak en Noorwegen, waarna we ook in Spanje de sfeer proeven. En hoe kijken ze over de grens eigenlijk aan tegen het Nederlands elftal? We weten het over een paar weken.