De transferzomer van FC Groningen: enorme exodus in de Euroborg?

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan FC Groningen, dat zich op lijkt te maken voor een grondige renovatie van het elftal.

Aflopende contracten bij FC Groningen

Eind juni lopen liefst acht spelers van FC Groningen uit hun contract. In vier gevallen gaat het om huurlingen die terugkeren naar hun eigenlijke werkgever: Dies Janse (Ajax), Younes Taha (FC Twente), Tygo Land (PSV) en Travis Hernes (Newcastle United). In het geval van Janse en Taha lijkt het uitgesloten dat zij ook komend seizoen hun kunsten in de Euroborg zullen vertonen; zij krijgen óf de kans in Amsterdam en Enschede, óf zullen worden verkocht voor een bedrag dat FC Groningen normaal gesproken niet zal kunnen ophoesten. In het geval van Land lijken zowel club als speler open te staan voor een tweede seizoen op huurbasis. Bij Hernes heeft FC Groningen tot slot een optie tot koop bedongen, waarover eerdaags een besluit zal moeten worden genomen.

Van de 'eigen' contractspelers van FC Groningen die deze zomer uit hun contract lopen, is al zeker dat reservekeepers Hidde Jurjus en Dirk Baron en routinier Mats Seuntjens gaan vertrekken. Met Marvin Peersman wil FC Groningen wél door, zo meldde algemeen directeur Frank van Mosselveld deze week bij RTV Noord. De 35-jarige linksback speelde afgelopen seizoen zo'n beetje alles, maar tastte tot voor kort nog in het duister over zijn sportieve toekomst.

Slaan de parels hun vleugels uit?

Een aantal andere belangrijke krachten ligt nog tot medio 2027 vast bij FC Groningen. Om te voorkomen dat zij over een jaar gratis de deur uitlopen, zal de club hen deze zomer óf langer vast moeten leggen, óf moeten verkopen. In deze categorie vallen onder meer rechtsback Marco Rente, eerste doelman Etienne Vaessen en spits Brynjólfur Willumsson. Van dat trio lijkt Surinaams international Vaessen in ieder geval klaar voor een buitenlands avontuur. Daarnaast gaat het ook om de zelfopgeleide jeugdinternationals Jorg Schreuders en Thijmen Blokzijl, die na de degradatie van 2023 hun definitieve doorbraak beleefden en deze zomer hun vleugels uit zouden kunnen gaan slaan.

Zij mogen sowieso vertrekken bij FC Groningen

Dan is er nog een categorie spelers met een doorlopend contract voor wie al vast lijkt te staan dat hun toekomst niet bij FC Groningen ligt. Daarvan is Romano Postema de meest in het oog springende. De eveneens bij FC Groningen opgeleide spits was clubtopscorer in het jaar in de Keuken Kampioen Divisie, maar eenmaal terug in de Eredivisie werd hij gewogen en te licht bevonden. Op huurbasis bij FC Emmen maakte Postema afgelopen seizoen grote indruk, door namens de nummer veertien (!) van de KKD met 24 doelpunten te eindigen als topscorer van de competitie. Het zal Postema de nodige belangstelling opleveren. Naast de spits mag ook Rui Mendes, die door Lukkien werd meegenomen uit Emmen maar in de Euroborg niet uit de verf is gekomen, uitzien naar een nieuwe werkgever.

Wat gebeurt er met Resink en Van Bergen?

Afgelopen seizoen was lange tijd niet de vraag óf Stije Resink een transfer zou gaan maken, maar waarhéén. De middenvelder groeide in zijn tweede seizoen in de Euroborg uit tot aanvoerder en aanjager van het elftal, en werd dan ook al snel gelinkt aan een stap naar een Nederlandse topclub. In de winterstop ondernam Benfica een poging om Resink op te pikken in de Euroborg, maar FC Groningen hield de poot stijf. Nog geen maand na het sluiten van de winterse transferperiode sloeg het noodlot vervolgens toe: in het uitduel bij FC Volendam scheurde Resink zijn kruisband. Zijn rentree wordt normaal gesproken pas in de loop van de eerste helft van komend seizoen verwacht. Resink ligt bij Groningen nog vast tot medio 2028, maar volgens hardnekkige geruchten heeft hij een clausule in zijn contract waardoor hij deze zomer voor een gelimiteerd bedrag kan worden opgepikt. De vraag is of er een club is die dat aandurft met een speler die nog herstellende is van een ernstige kwetsuur.

En dan is er nog Thom van Bergen. De aanvaller groeide de afgelopen jaren uit tot een van de boegbeelden van FC Groningen. In december vorig jaar zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract; net als Resink ligt Van Bergen daardoor tot medio 2028 vast in de Euroborg. Inmiddels behoort Van Bergen tot de vaste kern van Jong Oranje, waardoor het zeker niet ondenkbaar is dat komende zomer op de radar van de (sub)top óf een vermogende buitenlandse club zal verschijnen.

Welke spelers heeft Allach op zijn verlanglijstje?

Afgelopen zomer lekte relatief weinig uit over de spelers waarin FC Groningen interesse had. Zo kwam de komst van Hernes en Taha voor velen als een verrassing. Dat er komende zomer flink wat spelers naar de Euroborg zullen worden gehaald, lijkt gezien het groot aantal (mogelijke) vertrekkers zonneklaar. Maar welke spelers staan er allemaal op het verlanglijstje van technisch directeur Mo Allach? De afgelopen weken doken verschillende geruchten op. Zo zou FC Groningen het vertrek van Janse (en eventueel ook Blokzijl) op willen vangen met opnieuw een speler van Ajax, in dit geval Nick Verschuren, die afgelopen seizoen op huurbasis bij FC Volendam speelde. In tegenstelling tot Janse zou Groningen in dit geval inzetten op een definitieve transfer. In aanvallend opzicht wordt Marley Dors genoemd als transferdoelwit van Allach. De 20-jarige aanvaller brak dit seizoen door bij Almere City, waar hij nog vastligt tot medio 2027 en dat hem graag langer zou binden.