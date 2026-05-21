De transferzomer van NEC: succes brengt Nijmegenaren in lastig parket

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisie-club. Ditmaal is het de beurt aan NEC Nijmegen, waar technisch directeur Carlos Aalbers voor een lastige puzzel staat na een historisch successeizoen.

De club beleefde een seizoen om nooit te vergeten. De Nijmegenaren eindigden verrassend als derde in de Eredivisie, verloren weliswaar de bekerfinale, maar haalden voor het eerst in jaren weer Europees voetbal naar De Goffert. In de derde voorronde van de Champions League wacht direct een enorme uitdaging. Juist dat succes dreigt NEC deze zomer echter duur te komen staan.

Aflopende contracten

In Nijmegen ligt de eerste prioriteit bij het in kaart brengen van de selectie voor volgend seizoen. De huurperiodes van verdediger Ahmetcan Kaplan en spits Danilo lopen af, waardoor NEC afscheid lijkt te nemen van twee spelers die het afgelopen seizoen leverden aan de historische derde plek.

Daarnaast besloot NEC de eenzijdige opties in de aflopende contracten van Eli Dasa, Jetro Willems, Virgil Misidjan, Argyris Darelas en Rijk Janse voorlopig niet te lichten. Opvallend genoeg houdt de club de deur wel nadrukkelijk open voor gesprekken op een later moment, waardoor een langer verblijf voor een deel van dit vijftal nog altijd mogelijk blijft.

Ook rond routiniers Bram Nuytinck en Jasper Cillessen is nog geen definitieve duidelijkheid. Vooral de toekomst van Cillessen geldt als een interessant dossier. De doelman vertelde voorafgaand aan de bekerfinale in gesprek met FCUpdate pas ná het seizoen om tafel te gaan over zijn toekomst in Nijmegen.

Bryan Linssen vormt een uitzondering in de contractperikelen. De ervaren aanvaller verlengde eerder dit seizoen zijn contract al met twee jaar en blijft daarmee ook komend seizoen onderdeel van de Nijmeegse selectie.

Recordtransfer lonkt

Als er één speler is die NEC deze zomer waarschijnlijk moeilijk kan behouden, dan is het Kodai Sano. De Japanse middenvelder beleefde een ijzersterk seizoen en NEC sloeg afgelopen winter nog een bod van twintig miljoen euro af om de sportieve ambities niet in gevaar te brengen.

Na het behalen van Europees voetbal lijkt een vertrek echter steeds realistischer. Clubs uit Duitsland volgen Sano nadrukkelijk, terwijl ook Ajax, Feyenoord, RB Leipzig, Borussia Dortmund en zelfs Manchester United in verband worden gebracht met de middenvelder. Zelf liet Sano bij het AD recent weten dat zijn situatie ‘ingewikkeld’ is en dat hij nog niet weet of hij blijft.

Een transfer van de Japanner zou vrijwel zeker een nieuw clubrecord opleveren voor NEC.

Veel interesse voor uitblinkers

Ook Sami Ouaissa lijkt een van de grote transferdossiers van de Nijmeegse zomer te worden. Feyenoord ziet in de aanvaller een mogelijke opvolger van Anis Hadj Moussa en heeft volgens diverse berichten al geïnformeerd naar zijn situatie. Daar blijft het niet bij. Ook PSV en VfB Stuttgart volgen de ontwikkeling van de 21-jarige aanvaller nadrukkelijk. Ouaissa reageerde zelf bij Voetbalprimeur positief op de PSV-geruchten en noemde de Eindhovenaren “een hele mooie club”, al benadrukte hij dat interesse nog niet direct iets hoeft te betekenen.

Başar Önal heeft zich dit seizoen eveneens stevig in de kijker gespeeld. Met negen doelpunten en acht assists kende de aanvaller een uitstekend seizoen, wat hem op de radar bracht van clubs als Fenerbahçe, Atlético Madrid en Aston Villa. De buitenspeler in gesprek met FCUpdate zelf aan de geruchten mee te krijgen, maar voorlopig volledig gefocust te zijn op NEC. Toch lijkt de club serieus rekening te moeten houden met een transfer.

Ook Deveron Fonville kan na één seizoen alweer een toptransfer maken. De verdediger, die vorig jaar voor slechts 600.000 euro werd overgenomen van FC Dordrecht, wordt gevolgd door Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Udinese en Norwich City.

Daarmee dreigt een groot deel van de succesvolle ploeg van Schreuder deze zomer uiteen te vallen.

Schreuder onderwerp van speculatie

Zelfs Dick Schreuder ontsnapt niet aan de transfergeruchten. De trainer, die NEC naar een historische derde plaats leidde, wordt genoemd bij clubs die een nieuwe trainer zoeken, waaronder Leicester City.

Opvallend genoeg gooide aanvoerder Tjaronn Chery recent olie op het vuur door te stellen dat Schreuder “een mooie stap gaat maken”. De trainer zelf houdt zich echter rustig onder alle speculaties en verwacht vooralsnog ook komend seizoen gewoon voor de groep te staan in Nijmegen. Dat zou voor NEC goed nieuws zijn, want juist richting de vroege Europese voorrondes is stabiliteit een belangrijk thema.

Bouwen voor Europa

Ondanks alle mogelijke vertrekkers zal NEC zich ook moeten versterken. Directeur Wilco van Schaik temperde bij De Telegraaf de verwachtingen al en waarschuwde supporters voor een drukke transferzomer. Technisch directeur Carlos Aalbers sprak zelfs van minimaal tien mutaties binnen de selectie.

De Nijmegenaren kijken nadrukkelijk naar versterking voor de toekomst. Robin van Asten van FC Dordrecht geldt als een interessante optie. De achttienjarige middenvelder werd recent bekeken door de club en zou ongeveer een half miljoen euro moeten kosten.

Ook in de spits wil NEC zich roeren. Door het vertrek van Danilo en de eerdere verkoop van Kento Shiogai aan VfL Wolfsburg zocht NEC naar een nieuwe spits. Kaj Sierhuis gold als serieuze kandidaat, maar lijkt inmiddels persoonlijk akkoord te zijn met FC Utrecht.