Jamal Musiala veroorzaakt verkeersongeval met extreem hoge snelheid

21 mei 2026, 08:15   Bijgewerkt: 08:25
Jamal Musiala Bayern München
Foto: © Imago
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Jamal Musiala heeft op 13 april 2025 een ernstig verkeersongeval veroorzaakt, zo melden diverse Duitse media. De middenvelder van Bayern München blijkt veel te hard gereden te hebben en heeft zijn rijbewijs moeten inleveren.

Musiala was op 13 april 2025 betrokken bij een verkeersongeval op de Duitse A8. De 23-jarige middenvelder reed samen met zijn zus in zijn Audi RS e-tron GT vanuit München naar Salzburg en botste bij een inhaalmanoeuvre op een andere auto, schrijft onder meer de Tagezeitung

Musiala reed volgens het Duitse Openbaar Ministerie veel te hard: 194 kilometer per uur, daar waar de maximumsnelheid ter plaatse 120 kilometer per uur was. Bij het ongeval raakten een 30-jarige bestuurder en een 26-jarige passagier lichtgewond. De schade bedraagt ongeveer 200.000 euro.

Musiala kreeg op 28 januari 2026 een officiële strafbeschikking opgelegd. De internationaal van Duitsland heeft zich schuldig gemaakt aan gevaarlijk rijgedrag en het veroorzaken van letsel door nalatigheid. Zijn rijbewijs werd afgelopen februari ingevorderd. Musiala mag negen maanden na de invordering een nieuw rijbewijs aanvragen.

Jamal Musiala

Jamal Musiala
Bayern München
Team: Bayern München
Leeftijd: 23 jaar (26 feb. 2003)
Positie: AM (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bayern München
15
3
2024/2025
Bayern München
25
12
2023/2024
Bayern München
24
10
2022/2023
Bayern München
33
12

Meer info

