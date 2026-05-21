heeft onlangs gebeld met Robin van Persie, zo onthult de door Feyenoord aan FC Utrecht verhuurde middenvelder maandag.

Zechiël werd aan het begin van dit seizoen door Feyenoord op huurbasis gestald bij FC Utrecht. Hoofdtrainer Robin van Persie had de 21-jarige middenvelder deze voetbaljaargang niet nodig, maar zal ongetwijfeld onder de indruk zijn geraakt van wat de middenvelder de afgelopen maanden heeft laten zien in het shirt van FC Utrecht.

Zechiël speelde in totaal 34 Eredivisie-wedstrijden voor FC Utrecht en was in totaal goed voor 8 doelpunten en 7 assists. Het team van Ron Jans eindigde als zesde in de Eredivisie en mag daardoor deelnemen aan de play-offs voor een Conference League-ticket. Daarin is sc Heerenveen de tegenstander in de eerst ronde.

Zechiël heeft een doorlopend contract bij Feyenoord en kreeg onlangs een telefoontje van Van Persie. De oefenmeester had een mooie boodschap voor de jeugdinternational van Nederland. "We hebben het gehad over afgelopen seizoen en over dat ik daar een kans ga krijgen”, zegt Zechiël tegenover ESPN. "Verder zullen we het wel zien."

Onder Jans kende Zechiël een succesvolle huurperiode bij FC Utrecht. De middenvelder maakte een prima ontwikkeling door en dankt dat onder meer aan Jans: “Hij heeft achter me aan gezeten in januari. Toen zat ik in een dip, speelde ook niet alles.”

“Maar hij is met me bezig gebleven, met me blijven praten”, vervolgt Zechiël. “Hij heeft me niet links laten liggen en altijd gemotiveerd. Uiteindelijk moet het uit jezelf komen, maar ik denk dat het belangrijk is als een trainer goed is met de groep."