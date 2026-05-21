Robin van Persie belt Gjivai Zechiël en heeft mooie boodschap voor middenvelder

21 mei 2026, 06:25
Robin van Persie
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

Gjivai Zechiël heeft onlangs gebeld met Robin van Persie, zo onthult de door Feyenoord aan FC Utrecht verhuurde middenvelder maandag. Van Persie had een mooie boodschap voor Zechiël.

Zechiël werd aan het begin van dit seizoen door Feyenoord op huurbasis gestald bij FC Utrecht. Hoofdtrainer Robin van Persie had de 21-jarige middenvelder deze voetbaljaargang niet nodig, maar zal ongetwijfeld onder de indruk zijn geraakt van wat de middenvelder de afgelopen maanden heeft laten zien in het shirt van FC Utrecht.

Zechiël speelde in totaal 34 Eredivisie-wedstrijden voor FC Utrecht en was in totaal goed voor 8 doelpunten en 7 assists. Het team van Ron Jans eindigde als zesde in de Eredivisie en mag daardoor deelnemen aan de play-offs voor een Conference League-ticket. Daarin is sc Heerenveen de tegenstander in de eerst ronde.

Zechiël heeft een doorlopend contract bij Feyenoord en kreeg onlangs een telefoontje van Van Persie. De oefenmeester had een mooie boodschap voor de jeugdinternational van Nederland. "We hebben het gehad over afgelopen seizoen en over dat ik daar een kans ga krijgen”, zegt Zechiël tegenover ESPN. "Verder zullen we het wel zien."

Onder Jans kende Zechiël een succesvolle huurperiode bij FC Utrecht. De middenvelder maakte een prima ontwikkeling door en dankt dat onder meer aan Jans: “Hij heeft achter me aan gezeten in januari. Toen zat ik in een dip, speelde ook niet alles.”

“Maar hij is met me bezig gebleven, met me blijven praten”, vervolgt Zechiël. “Hij heeft me niet links laten liggen en altijd gemotiveerd. Uiteindelijk moet het uit jezelf komen, maar ik denk dat het belangrijk is als een trainer goed is met de groep."

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Wat Zechiël dit seizoen bij Utrecht heeft laten zien zal hij zeker een meerwaarde voor Feyenoord kunnen zijn volgend seizoen.

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 21 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
34
8
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

