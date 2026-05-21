Mercedes-Benz Stadium: het mooiste stadion dat Frank de Boer ooit zag

Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi aller tijden. De wedstrijden worden verdeeld over 16 stadions: 11 in de Verenigde Staten, 3 in Mexico en 2 in Canada. In aanloop naar het WK licht FCUpdate alle stadions uit in de rubriek WK Tempels. In deze editie: het Mercedes-Benz Stadion in Atalanta, misschien wel het meest futuristische stadion van het WK.

Tijdens het WK heet deze arena officieel Atlanta Stadium, vanwege het FIFA-verbod op commerciële stadionnamen. Toch maakt de FIFA op een andere manier wel een uitzondering voor de thuishaven van NFL-team Atlanta Falcons en MLS-club Atlanta United FC. Normaal moeten ook zichtbare sponsorlogo’s verdwijnen tijdens een WK, maar de gigantische driepuntige Mercedes-sterren op het dak en de buitengevel bleken nauwelijks te verwijderen zonder risico op schade.

Men onderzocht zelfs digitale oplossingen om de logo’s te maskeren, maar dat resultaat was onvoldoende. Daardoor blijven de sterren tijdens het WK zichtbaar blijven — een zeldzame concessie van een bond die normaal extreem streng is op brandingregels.

Het stadion kostte ongeveer 1,6 miljard dollar, biedt bij grote evenementen ruimte aan ruim 71.000 tot 75.000 bezoekers en krijgt op het WK 2026 een prominente rol. In Atlanta worden acht wedstrijden gespeeld: vijf groepsduels, één zestiende finale, één achtste finale en zelfs een halve finale.

Een ruimteschip met een dak als een camera

Het Mercedes-Benz Stadium opende op 26 augustus 2017 als opvolger van de Georgia Dome. De arena bestaat uit scherpe hoeken, enorme glaspartijen en zware stalen lijnen. Het gebouw lijkt eerder geland dan gebouwd.

De absolute blikvanger is het uitschuifbare dak. Dat bestaat uit acht driehoekige panelen die open- en dichtschuiven als het diafragma van een camera. Wanneer het dak geopend is, ontstaat boven het veld een ronde opening: een oculus, geïnspireerd op het Pantheon in Rome. Elk paneel weegt honderden tonnen. De constructie was zo complex dat de opening van het stadion meerdere keren werd uitgesteld.

Binnen hangt nog zo’n technologisch pronkstuk: het Halo Video Board. Dit 360 graden-scherm loopt als een ring rond de dakrand en behoort tot de grootste videoschermen ooit in een stadion. Waar je ook zit, de wedstrijd, herhalingen en graphics draaien letterlijk om je heen.

Ook de stad zelf is onderdeel van het ontwerp. Aan één zijde biedt een grote glazen wand uitzicht op de skyline van Atlanta. Het stadion noemt dat zelf The Window to the City.

Voor de deur staat bovendien een niet te missen kunstwerk: The Atlanta Falcon. De roestvrijstalen sculptuur van kunstenaar Gábor Miklós Szőke is een gigantische valk die op een bronzen football landt. Het beeld is ongeveer twaalf meter hoog, heeft een spanwijdte van ruim twintig meter en weegt meer dan 33.000 kilo. Volgens de makers is het de grootste vrijstaande vogel-sculptuur ter wereld. Het kunstwerk is gemaakt van gerecycled staal en vormt de perfecte poortwachter voor een stadion dat zelf ook uit staal, glas en ambitie bestaat.

Mercedes-Benz Stadium profileert zich daarnaast als duurzaam. Het was het eerste professionele sportstadion in de Verenigde Staten met een LEED Platinum-certificering. Er liggen duizenden zonnepanelen, er is een systeem voor de opvang van regenwater en het stadion beschikt over laadpunten voor elektrische auto’s. Ook de catering kreeg veel aandacht: met het zogenoemde fan first pricing houdt de arena prijzen relatief laag voor stadionbegrippen.

Atlanta werd een voetbalstad

Hoewel het stadion primair ook de thuisbasis is van de Atlanta Falcons, is voetbal hier geen bijzaak. Integendeel. Mercedes-Benz Stadium werd nadrukkelijk ontworpen met voetbal in het achterhoofd. De onderste rijen kunnen worden aangepast om het veld breder te maken en met gordijnen kan de capaciteit worden teruggebracht naar een intiemere voetbalsetting van ongeveer 42.500 plaatsen.

Dat bleek geen overbodige luxe, want Atlanta United FC groeide na zijn entree in de MLS uit tot een publieksfenomeen. De club trok vanaf het begin aantallen waar veel Europese clubs jaloers op zouden zijn. In 2017 zaten er 71.874 toeschouwers bij Atlanta United - Toronto FC. Een paar maanden later kwamen 72.035 fans naar een wedstrijd tegen D.C. United. De MLS All-Star Game tegen Juventus trok 72.317 bezoekers.

Het hoogtepunt volgde op 8 december 2018. Atlanta United won in eigen huis de MLS Cup door Portland Timbers met 2-0 te verslaan. Er zaten 73.019 toeschouwers op de tribune, nog altijd het voetbalrecord van het stadion. Atlanta werd kampioen, de stad ontplofte en Mercedes-Benz Stadium bewees definitief dat American football hier niet het alleenrecht op massale beleving had.

Frank de Boer onder de indruk

Frank de Boer, die begin 2019 trainer werd van Atlanta United, was direct onder de indruk. De Nederlandse coach noemde de faciliteiten van de club en vooral het stadion uitzonderlijk. “Het mooiste stadion dat ik ooit heb gezien. En ik heb heel veel stadions gezien”, zei De Boer destijds tegen de NOS.

Ook internationaal heeft het stadion al een stevige reputatie opgebouwd. Mexico speelde er meerdere vriendschappelijke interlands, de MLS All-Star Game werd er gehouden, Atlanta won er de Campeones Cup tegen Club América en in 2024 was het stadion decor van de Copa América. De openingswedstrijd tussen Argentinië en Canada werd hier gespeeld voor ruim 70.000 fans. Een week later volgde Panama - Verenigde Staten.

Juist die Copa América leverde ook kritiek op. Voor het toernooi werd natuurgras over de gebruikelijke kunstgrasmat gelegd. Argentijns bondscoach Lionel Scaloni haalde na de openingswedstrijd uit naar de kwaliteit van het veld. Hij stelde dat de grasmat de tactiek van zijn ploeg beïnvloedde, omdat zijn spelers niet konden passen zoals ze wilden. Scaloni zei herhaaldelijk dat het gras pas twee dagen eerder was gelegd, al klopte dat niet.

In 2025 volgde alweer een volgende generale repetitie: het WK voor clubs. Mercedes-Benz Stadium ontving zes wedstrijden, waaronder Paris Saint-Germain - Bayern München in de kwartfinale.

Ook België kent het stadion inmiddels goed. In maart 2026 speelden de Rode Duivels er een oefeninterland tegen de Verenigde Staten. Sporza omschreef het stadion rond die wedstrijd als een spectaculaire voetbaltempel met een enorme wow-factor: een ruimteschip van ongeveer anderhalf miljard dollar, met een uniek dak, een niet te missen automerk op het gebouw en een binnenkant die zelfs ervaren internationals nog even naar hun telefoon doet grijpen.

Super Bowl LIII werd hier gespeeld, net als grote college football-finales. In 2028 keert de Super Bowl terug naar Atlanta. Ook concertorganisatoren weten de arena te vinden. Taylor Swift, Beyoncé, Jay-Z, Ed Sheeran, Coldplay, The Weeknd, Elton John, The Rolling Stones, Metallica, Kendrick Lamar, SZA, Post Malone en Karol G stonden of staan er op het podium. Beyoncé vestigde zelfs stadionrecords met meerdere shows en enorme opbrengsten.

Daarmee is Mercedes-Benz Stadium precies wat eigenaar Arthur Blank voor ogen had: geen stadion dat alleen op wedstrijddagen leeft, maar een permanente entertainmentmachine. Een plek voor NFL, MLS, WK-voetbal, concerten, college football, Super Bowl-avonden en evenementen die de stad dagenlang overnemen.

Tijdens het WK 2026 krijgt Atlanta Stadium zijn grootste voetbalpodium tot nu toe. Acht wedstrijden, een halve finale en miljoenen ogen gericht op een stadion dat zichzelf nauwelijks hoeft te verkopen. Het dak, de skyline, het Halo-scherm, de valk, de glasgevel en de bijna buitenaardse uitstraling doen dat werk vanzelf.

Mercedes-Benz Stadium in vogelvlucht

Geopend: 2017

Officiële naam: Mercedes-Benz Stadium

WK-naam: Atlanta Stadium

Locatie: Atlanta, Georgia

Bespelers: Atlanta Falcons (American Football), Atlanta United (voetbal)

Capaciteit: circa 71.000, uitbreidbaar tot ruim 75.000

Dak: uitschuifbaar, met acht driehoekige panelen

Blikvanger: Halo Video Board en The Atlanta Falcon

Bouwkosten: circa 1,6 miljard dollar

WK-wedstrijden: 8

Alle WK-wedstrijden in Atlanta Stadium (Nederlandse tijd)

Maandag 15 juni

Groep H — 18.00 uur: Spanje - Kaapverdië

Donderdag 18 juni

Groep A — 18.00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika

Zondag 21 juni

Groep H — 18.00 uur: Spanje - Saoedi-Arabië

Donderdag 25 juni

Groep C — 00.00 uur: Marokko - Haïti

Zondag 28 juni

Groep K — 01.30 uur: DR Congo - Oezbekistan

Woensdag 1 juli

Zestiende finale — 18.00 uur: Winnaar Groep L - Nummer 3 Groep E/H/I/J/K

Dinsdag 7 juli

Achtste finale — 18.00 uur

Woensdag 15 juli

Halve finale — 21.00 uur

