Het WK 2026 wordt met 104 wedstrijden het grootste mondiale voetbaltoernooi ooit. De duels worden verdeeld over zestien stadions in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In de rubriek WK Tempels licht FCUpdate de speelstadions uit. In deze editie: het Estadio BBVA in Guadalupe, in de metropool Monterrey, een stadion dat even modern als omstreden is.

Vanwege het verbod op gesponsorde namen heet het stadion gedurende het WK simpelweg Estadio Monterrey, maar in Mexico kent vrijwel iedereen deze arena als Estadio BBVA of nog liever bij de bijnaam: El Gigante de Acero, de Stalen Reus. Het stadion, geopend op 2 augustus 2015, oogt ook daadwerkelijk als een massieve metalen vesting aan de rand van de stad, met op de achtergrond een van de bekendste natuurlijke iconen van Noord-Mexico: de berg Cerro de la Silla.

Het stadion bestaat in 2026 dus elf jaar. Relatief jong voor een WK-locatie, maar in korte tijd heeft het stadion al veel teweeggebracht.. Rond Estadio BBVA hangen verhalen over fel milieuprotest, verwoeste natuur, onrust bij dieren, sportieve triomfen, internationale topavonden en zelfs een vermeende vloek die door rivaliserende fans zou zijn uitgesproken.

Tijdens het WK van 2026 worden in Monterrey vier wedstrijden gespeeld: drie groepsduels en één wedstrijd in de zestiende finales. Voor Nederlandse fans is vooral dat laatste interessant. Als het Nederlands elftal Groep F wint, speelt Oranje op 29 juni 2026 in dit stadion tegen de runner-up van Groep C. De kans bestaat dus serieus dat Nederland in deze stalen arena, met het bergmassief als decor, een cruciale knock-outwedstrijd afwerkt.

Met een capaciteit van ongeveer 53.500 toeschouwers behoort Estadio BBVA tot de kleinere WK-stadions. De bouw kostte circa 200 miljoen dollar, destijds een recordbedrag voor een Mexicaans stadion. Het is de thuisbasis van CF Monterrey, de oude club van Vincent Janssen, en verving het oude Estadio Tecnológico, waar de club liefst 63 jaar had gespeeld. De opening was veelbelovend: Monterrey versloeg Benfica in de vriendschappelijke Eusébio Cup met 3-0.

Stadion met het mooiste uitzicht

Estadio BBVA is ontworpen door Populous, het wereldwijd gerenommeerde architectenbureau dat ook aan andere iconische sportlocaties werkte, samen met het Mexicaanse VFO. Ontwerper Federico Velasco stelde zichzelf ten doel een arena met een eigen identiteit uit de grond te stampen.

Die identiteit zit allereerst in de buitenkant. De gevel van gegolfd aluminium verwijst naar het industriële karakter van Monterrey, een stad die historisch sterk verbonden is met staal, productie en grote brouwerijen. De forse staalconstructie en de krachtige daklijnen geven het stadion een bijna mechanische uitstraling, alsof het eerder uit de grond is gelast dan gebouwd. De bijnaam Stalen Reus is dan ook niet uit de lucht gegrepen.

Toch zit de echte finesse juist in wat de architecten níét dichtbouwden. De noord- en zuidzijde zijn bewust ongelijk vormgegeven. De zuidtribune loopt lager af, zodat het zicht op de Cerro de la Silla behouden blijft. Dat maakt Estadio BBVA zeldzaam: een hypermodern stadion dat tegelijk ruimte laat voor het landschap. Vanaf delen van de tribune is de berg niet zomaar een decorstuk, maar bijna onderdeel van de wedstrijdbeleving. Zeker in de avonduren levert dat een beeld op dat nergens anders op het WK te vinden zal zijn.

Ook binnenin is het stadion ontworpen voor de fanbeleving. De tribunes hebben een hellingshoek van 34 graden, waardoor supporters extreem dicht op het veld zitten. De afstand tussen speler en publiek moest beperkt worden tot het minimum dat de reglementen toelaten, zo was de gedachte. Het gevolg is een arena die compact, steil en lawaaiig aanvoelt. Voor tegenstanders van Monterrey is het al jaren een van de onaangenamere uitwedstrijden van Mexico.

Daarnaast werd duurzaamheid nadrukkelijk meegenomen in het ontwerp. Rondom het stadion werden duizenden bomen geplant, er kwamen grote groenzones en systemen om regenwater op te vangen en te filteren. De impact van het stadion op het milieu was van meet af aan al een gevoelig punt.

Vanaf de eerste plannen kwam er stevig verzet tegen de gekozen locatie, vlak bij stadspark annex dierentuin Parque La Pastora en in de buurt van het ecosysteem rond de Río La Silla. Milieuactivisten betoogden dat dit kwetsbare natuurgebied onder druk kwam te staan. Zij spraken in harde termen over aantasting van een van de laatste groene zones in de omgeving van Monterrey en noemden de ontwikkeling zelfs een vorm van ecocide.

'Dieren schrikken van harde knallen op eerste avond'

Volgens critici werd bos gekapt, werd de natuurlijke balans van het gebied verstoord en verloren dieren hun leefomgeving. De projectontwikkelaars hielden daartegenover vol dat juist zwaar was ingezet op compensatie: bomen zouden zijn verplaatst, nieuwe bomen aangeplant en het terrein zou uiteindelijk meer groen bevatten dan voorheen. Dat verhaal nam de weerstand echter nooit volledig weg. Integendeel, het milieuprotest bleef als een schaduw boven het stadion hangen.

© De ingang van de dierentuin bij Parque La Pastora (© Imago)

De spanning werd nog zichtbaarder tijdens de openingsavond. De inauguratie op 2 augustus 2015 moest groots en spectaculair zijn, inclusief vuurwerk. Maar de nabijgelegen dierentuin merkte direct de gevolgen: dieren zouden hevig onrustig zijn geworden door de harde knallen. Onder meer leeuwen, tijgers, zwarte beren, giraffen, olifanten, apen, coyotes, papegaaien, flamingo's, slangen en krokodillen verblijven in de dierentuin.

Daarna werd pyrotechniek in en rond het stadion aan banden gelegd. De gebeurtenissen onderstreepten precies waar de tegenstanders al jaren voor waarschuwden: dat dit stadion niet in een leeg landschap was neergezet, maar in een omgeving die al leefde, ademde en beschermd had moeten worden.

De vloek van de kip

Alsof de beladen voorgeschiedenis nog niet genoeg was, kreeg Estadio BBVA al snel ook een bijna bovennatuurlijke reputatie. In Monterrey en omstreken zingt namelijk al jaren het verhaal rond van de 'vloek van de kip'. Volgens die legende zouden supporters van aartsrivaal Tigres UANL tijdens de bouw een dode kip onder het stadion hebben begraven als onderdeel van een ritueel dat Rayados jarenlang ongeluk moest brengen.

© Vincent Janssen in Estadio BBVA (© Imago)

Het klinkt als een voetbalfabel die je na twee glazen bier in een supporterskroeg hoort, maar het verhaal kreeg extra kracht doordat Monterrey in het eigen nieuwe stadion een paar bijzonder pijnlijke avonden beleefde. De meest beruchte kwam in 2017, toen Tigres nota bene in dit stadion de Liga MX-finale won. Voor Rayados-fans voelde dat als een vernedering die bijna te wrang was om puur toeval te noemen. Later dook er ook nog een verhaal op over een dode zwarte kat die op het veld werd gevonden, waarna media en supporters de term 'vervloekt' alleen nog gretiger gebruikten.

Natuurlijk is er geen bewijs voor enige bovennatuurlijke werking. Sterker nog: Monterrey kende in Estadio BBVA ook sportieve successen, waaronder CONCACAF Champions League-titels in 2019 en 2021. Maar vloeken leven in het voetbal niet van feiten, ze leven van herhaling, van net genoeg toevalligheden om het verhaal geloofwaardig te houden. En dus heeft de Stalen Reus inmiddels twee gezichten: dat van een architectonisch pronkstuk én dat van een plek waar altijd iets onverklaarbaars omheen lijkt te hangen.

Droom van Suriname strandt in Monterrey

Ook los van de clubhistorie heeft het stadion al meerdere internationale voetbalhoofdstukken geschreven. In 2022 was het een van de belangrijkste speellocaties van het CONCACAF Gold Cup voor Vrouwen, met onder meer de finale tussen de Verenigde Staten en Canada. Daarnaast organiseerde het stadion tal van vriendschappelijke interlands of intercontinentale wedstrijden.

Zo ook in aanloop naar het WK 2026. Op 26 maart zag Suriname hier zijn WK-droom stranden, door een 2-1 nederlaag tegen Bolivia. Vijf dagen later verzekerde Irak zich in hetzelfde stadion van een WK-ticket, door Bolivia met 2-1 te verslaan.

Het stadion krijgt deze zomer geen groepsduels van gastland Mexico. Oranje kan er wel in gaan acteren. Nederland speelt hier alleen als het als groepswinnaar van Groep F eindigt. In dat geval wacht in Monterrey de runner-up van Groep C. Dat zou zomaar Marokko of Brazilië kunnen worden. In de groepsfase spelen alle groepsgenoten van Oranje wél in Monterrey.

Buiten het voetbal heeft het stadion zich ook ontwikkeld tot een grote evenementenarena. Wereldsterren als Justin Bieber, Coldplay, Bad Bunny, The Weeknd, Paul McCartney en Shakira traden er op, goed voor enorme bezoekersaantallen en miljoenen aan lokale economische impulsen. Concerten zijn er relatief schaars, mede door de logistieke eisen en de bescherming van de grasmat.

Estadio Monterrey in vogelvlucht

Geopend: 2015

Officiële naam: Estadio BBVA

Locatie: Guadalupe, Monterrey, Mexico

Capaciteit: 53.500

Bespeler: CF Monterrey

Bijnaam: De Stalen Reus

WK-wedstrijden: 4

Alle WK-wedstrijden in Estadio BBVA (Nederlandse tijd)

Maandag 15 juni

Groep F — 04.00 uur: Zweden - Tunesië

Zondag 21 juni

Groep F — 06.00 uur: Tunesië - Japan

Donderdag 25 juni

Groep A — 03.00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea

Dinsdag 30 juni

Zestiende finale — 03.00 uur: Winnaar Groep F - Nummer 2 Groep C

