Kandidaat-voorzitter Real Madrid doet krankzinnige beloftes, Manchester City is woest

De uitdager van Florentino Pérez bij de presidentsverkiezingen bij Real Madrid heeft enkele bizarre verkiezingsbeloftes gedaan. Woensdagavond beloofde zakenman Enrique Riquelme dat hij Erling Haaland en Rodri naar het Santiago Bernabéu zal halen, als hij zondag wordt verkozen. Als dat niet lukt, betaalt hij naar eigen zeggen dat lidmaatschapskosten van de bijna 100.000 leden van de club.

Tijdens een optreden in het Spaanse televisieprogramma El Hormiguero verscheen Riquelme met een 'notarieel vastgelegde garantie' om de lidmaatschapskosten van alle socios te betalen, als hij de beloftes niet nakomt. Haaland en Rodri spelen momenteel bij Manchester City. Volgens journalist Fabrizio Romano is Manchester City woest na de uitspraken en overweegt de club juridische stappen.

Haaland centraal in ambitieuze plannen

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Riquelme maakte van de komst van Haaland het speerpunt van zijn campagne. Met een shirt van de Noorse topspits in zijn handen stelde hij dat de aanvaller van Manchester City de wens zou hebben om ooit voor Real Madrid uit te komen en dat er contractuele mogelijkheden zouden bestaan om een transfer te realiseren.

"Ik heb een persoonlijke garantie ondertekend. Als ik mijn belofte niet nakom en de spelers die ik heb aangekondigd niet naar Real Madrid haal, dan betaal ik honderd procent van de contributie van alle leden van de club", aldus Riquelme.

Kort na de uitzending namen Haalands zaakwaarnemer Rafaela Pimenta en vader Alfie Haaland afstand van de uitspraken. "Heel vermakelijk, maar het klopt niet. We wensen beide kandidaten veel succes bij de verkiezingen van Real Madrid", luidde hun gezamenlijke verklaring.

Riquelme wil verder clubiconen op sleutelposities binnen de organisatie plaatsen. Raúl González is in zijn plannen de beoogde sportief directeur, terwijl Fernando Hierro de leiding over de jeugdopleiding zou krijgen.

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Over Rodri was Riquelme al even uitgesproken. Hij ziet de middenvelder als een speler van 'Ballon d'Or-niveau' en als de ideale oplossing voor een belangrijke behoefte binnen de selectie. "Als ik president word, speelt Rodri bij Real Madrid", verzekerde hij.

Garanties van ruim twaalf miljoen euro

Aan de grootse beloftes hangt een fors prijskaartje. Volgens berekeningen zou Riquelme meer dan twaalf miljoen euro kwijt zijn wanneer hij zijn woord niet houdt.

Real Madrid telt momenteel ruim 98.000 leden. Op basis van de huidige contributiestructuur komt de totale jaarlijkse bijdrage uit op ongeveer 12,3 miljoen euro. Dat bedrag zou volledig voor rekening van Riquelme komen als de aangekondigde transfers uitblijven.

Met zijn aanpak lijkt de uitdager bewust te verwijzen naar Florentino Pérez, die in 2000 de verkiezingen opschudde met zijn beroemde belofte om Luís Figo over te nemen van FC Barcelona. Destijds beloofde Pérez seizoenkaarthouders financieel tegemoet te komen als de transfer niet doorging. Uiteindelijk arriveerde Figo daadwerkelijk in Madrid.

Naast transfers probeert Riquelme zich ook te profileren op bestuurlijk vlak. Hij benadrukt regelmatig dat Real Madrid eigendom moet blijven van de leden en verzet zich tegen iedere vorm van privatisering of verkoop van de club.

"Ik beloof dat de club van haar leden blijft als ik president word", stelde hij. Verder presenteerde hij plannen voor een nieuwe 'Ledenstad' in Valdebebas en wil hij de contributie tijdelijk met vijftig procent verlagen totdat Real Madrid opnieuw de Champions League wint.

Ook spaarde hij het huidige bestuur niet. Volgens Riquelme heeft het gebrek aan serieuze tegenstand in de verkiezingen van de afgelopen twintig jaar geleid tot een te grote concentratie van macht. Meer transparantie en controle zijn volgens hem noodzakelijk. Riquelme is de eerste uitdager van Pérez sinds 2006.

Tegelijkertijd benadrukte hij dat een voorzitter zich niet te veel met voetbaltechnische beslissingen moet bemoeien. "Een president hoort geen opstellingen te maken. Je moet de juiste mensen op de juiste plek zetten en hen vervolgens hun werk laten doen", aldus Riquelme.

Over de trainer die zijn project zou moeten leiden wilde hij nog niet veel kwijt. Wel maakte hij duidelijk dat José Mourinho niet zijn kandidaat is. De naam van zijn favoriete coach houdt hij voorlopig geheim, al verzekerde hij dat het gaat om iemand die op brede steun van de Real Madrid-aanhang kan rekenen.