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Jude Bellingham sneert live op tv genadeloos naar teamgenoot van Engeland

16 juli 2026, 23:47
Jude Bellingham Engeland Argentinië
Foto: © NOS
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Jude Bellingham was in de halve finales van het WK een van de meest besproken internationals van Engeland tegen Argentinië (1-2 nederlaag). De middenvelder deelde meteen na het laatste fluitsignaal een klap uit aan tegenstander Valentin Barco en nu blijkt dat hij ook helemaal klaar was met een eigen teamgenoot.

Bellingham kende op persoonlijk vlak een sterk WK. De ster van Real Madrid maakte zes doelpunten in de eerste zes wedstrijden, maar kon het verschil woensdagavond tegen Argentinië niet maken. Engeland kwam nog wel op voorsprong via Anthony Gordon, maar Enzo Fernández en Lautaro Martínez wisten het duel in de slotfase toch nog om te draaien voor Argentinië.

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Bellingham was overduidelijk niet blij met de rol die zijn teamgenoot Jordan Pickford had bij de gelijkmaker van Fernández. De Argentijnse middenvelder knalde in de 85ste minuut verwoestend raak vanaf een meter of twintig en gaf de doelman van Engeland en Everton daarmee het nakijken.

Na de treffer van Fernández sloeg Bellingham machteloos zijn armen naar de hemel. Vervolgens riep hij volgens Engelse media ‘it's the middle of the goal’, oftewel: ‘de bal gaat door het midden’. De reactie van Bellingham heeft voor ophef gezorgd in Engeland.

➡️ Meer WK nieuws

@nossport Het doelpunt dat al een hele tijd in de lucht hing, valt dan eindelijk. Enzo Fernández zet Argentinië op 1-1! Even later komt Argentinië zelfs op voorsprong: 2-1 en daarmee gaan de Argentijnen voor de twee keer op rij naar de WK finale. #fifaworldcup ♬ origineel geluid - NOS Sport

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Jude Bellingham

Jude Bellingham
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 23 jaar (29 jun. 2003)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
28
6
2024/2025
Real Madrid
31
9
2023/2024
Real Madrid
28
19
2022/2023
Dortmund
31
8

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep L
GS
DS
PT
1
Engeland
3
4
7
2
Kroatië
3
0
6
3
Ghana
3
0
4
4
Panama
3
-4
0

Complete Stand

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