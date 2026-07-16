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Schrikmoment: sterspeler van WK-finale kampt met fysiek ongemak

16 juli 2026, 20:46
Lionel Messi Lamine Yamal
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Een schrikmoment donderdag tijdens de training van Spanje, drie dagen voor de WK-finale van zondag. Sterspeler Lamine Yamal ging namelijk op de grond zitten en leek te kampen met fysiek ongemak.

Spanje en Argentinië staan zondagavond (21.00 uur) in New York tegen elkaar in de finale van het WK. Spanje plaatste zich voor de eindstrijd dankzij een 0-2 overwinning op Frankrijk, terwijl Argentinië zich met 1-2 ontdeed van Engeland.

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Yamal zal tijdens de WK-finale normaal gesproken het verschil moeten maken voor Spanje. De negentienjarige rechtsbuiten van Spanje haalde nog niet zijn beste vorm dit toernooi, maar was tegen Frankrijk wel doorslaggevend: hij verdiende in de eerste helft een strafschop, waardoor Mikel Oyarzabal Spanje vanaf elf meter op voorsprong kon schieten. Pedro Porro klaarde de klus vervolgens in de tweede helft voor de Zuid-Europeanen.

De voorbereiding van Yamal op het duel met Argentinië verloopt echter niet vlekkeloos. Het toptalent trainde donderdag niet met de spelersgroep van bondscoach Luis de la Fuente en werd zittend op het trainingsveld gespot. Daarbij was een bandage zichtbaar om zijn linkerbeen.

Yamal kende dit seizoen al vaker fysieke tegenslag. Zo miste hij de laatste zes competitiewedstrijden van Barcelona vanwege een hamstringblessure. Hij was op tijd fit voor het WK, maar deed in de gehele groepsfase slechts 140 minuten mee. In de knock-outfase kwam hij vervolgens op stoom, met 85 minuten tegen Oostenrijk, 90 minuten tegen Portugal, 90 minuten tegen België en 90 minuten tegen Frankrijk.

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Lamine Yamal

Lamine Yamal
Barcelona
Team: Barcelona
Leeftijd: 19 jaar (13 jul. 2007)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
28
16
2024/2025
Barcelona
35
9
2023/2024
Barcelona
37
5
2022/2023
Barcelona II
3
0

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep H
GS
DS
PT
1
Spanje
3
5
7
2
Kaapverdië
3
0
3
3
Uruguay
3
-1
2
4
Saoedi-Arabië
3
-4
2

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