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PSV is houding van RC Lens zat en beëindigt onderhandelingen

16 juli 2026, 19:17
PSV-spelers Sergiño Dest, Ryan Flamingo, Armando Obispo, Lucas Perez en Adamo Nagalo bedanken het publiek
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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De kans lijkt klein dat Armando Obispo deze zomer de overstap maakt van PSV naar RC Lens. De Eindhovenaren hebben de stekker uit de onderhandelingen met de Franse club getrokken over een transfer van de 27-jarige centrumverdediger, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin donderdag.

PSV en Lens steggelen al een tijdje over een zomerse transfer van Obispo. De Fransen willen de stopper graag inlijven, maar zijn vooralsnog niet bereid om de vraagprijs van PSV op tafel te leggen.

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Lens deponeerde vorige week een openingsbod van tussen de drie en vier miljoen euro bij PSV voor Obispo. Daarna volgde nog een bod van tussen de vier en vierenhalf miljoen euro exclusief bonussen, maar de Eindhovense club vindt dat onvoldoende. De onderhandelingen zitten naar verluidt ‘muurvast’ en PSV zou de onderhandelingen inmiddels beëindigd hebben.

Volgens Boualin is het ‘de vraag of onderhandelingen later weer op gang gaan komen’. “Volgens onze Franse bronnen lijkt die kans klein, maar is het ook niet geheel uitgesloten”, klinkt het.

Obispo heeft nog een contract tot medio 2027 bij PSV. Zijn Estimated Transfer Value (transferwaarde) wordt door FootballTransfers geschat op een bedrag van 4,7 miljoen euro.

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Armando Obispo

Armando Obispo
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (5 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
17
2
2024/2025
PSV
14
1
2023/2024
PSV
9
0
2022/2023
PSV
22
2

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