PSV is houding van RC Lens zat en beëindigt onderhandelingen

De kans lijkt klein dat deze zomer de overstap maakt van PSV naar RC Lens. De Eindhovenaren hebben de stekker uit de onderhandelingen met de Franse club getrokken over een transfer van de 27-jarige centrumverdediger, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin donderdag.

PSV en Lens steggelen al een tijdje over een zomerse transfer van Obispo. De Fransen willen de stopper graag inlijven, maar zijn vooralsnog niet bereid om de vraagprijs van PSV op tafel te leggen.

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Lens deponeerde vorige week een openingsbod van tussen de drie en vier miljoen euro bij PSV voor Obispo. Daarna volgde nog een bod van tussen de vier en vierenhalf miljoen euro exclusief bonussen, maar de Eindhovense club vindt dat onvoldoende. De onderhandelingen zitten naar verluidt ‘muurvast’ en PSV zou de onderhandelingen inmiddels beëindigd hebben.

Volgens Boualin is het ‘de vraag of onderhandelingen later weer op gang gaan komen’. “Volgens onze Franse bronnen lijkt die kans klein, maar is het ook niet geheel uitgesloten”, klinkt het.

Obispo heeft nog een contract tot medio 2027 bij PSV. Zijn Estimated Transfer Value (transferwaarde) wordt door FootballTransfers geschat op een bedrag van 4,7 miljoen euro.