PSV troeft Ajax af en bereikt akkoord over komst Sven Mijnans

PSV heeft de strijd om definitief gewonnen. Volgens het Eindhovens Dagblad zal de aanvallende middenvelder komende week de overstap naar Eindhoven maken. De landskampioen troeft hiermee onder andere Ajax en diverse buitenlandse clubs af. De deal met AZ staat op hoofdlijnen en ook met de speler zelf is een groot gedeelte van het papierwerk inmiddels afgerond.

Voor de handtekening van de 26-jarige speler betaalt de Eindhovense club in totaal dertien miljoen euro. Hoewel de verbintenis van de voormalig speler van Sparta in Alkmaar nog doorliep tot medio 2029, beschikte de aanvoerder over een gelimiteerde afkoopclausule van vijftien miljoen euro. Deze optie was echter uitsluitend geldig voor buitenlandse clubs, waardoor de Eindhovenaren aan de onderhandelingstafel moesten plaatsnemen met de Noord-Hollanders. Uiteindelijk viel de transfersom iets lager uit dan in eerste instantie werd aangenomen.

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Om de naderende overgang niet in de weg te zitten en elk risico uit te sluiten, ontbrak de AZ-uitblinker zaterdag al in de wedstrijdselectie voor het oefenduel met KAA Gent. In het Philips Stadion wordt de kersverse aanwinst gezien als de ideale opvolger van Ismael Saibari. Laatstgenoemde vertrok onlangs voor een vast bedrag van vijftig miljoen euro naar Bayern München. Met de komst van de laatbloeier, die in 2023 nog voor 2,5 miljoen euro de overstap maakte van Het Kasteel naar het AFAS Stadion, heeft trainer Peter Bosz direct een extra optie voor zijn middenveld in handen.

Ook in Amsterdam bestond er serieuze belangstelling voor de diensten van de bekerwinnaar. Ajax kon op dit moment echter aan de vraagprijs te voldoen en verlegt de focus naar andere versterkingen op de transfermarkt. Daardoor lag de weg vrij voor PSV om toe te slaan. De Eindhovenaren halen een speler in huis die het afgelopen seizoen uitgroeide tot een onbetwiste leider bij de Alkmaarders. Over alle competities bezien noteerde de doelpuntenmaker achttien treffers en negen assists in zesenveertig officiële wedstrijden.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de aanwinst maandag al medisch wordt gekeurd in Eindhoven. Indien deze test succesvol verloopt, zal de middenvelder vervolgens een langjarig contract ondertekenen. Daarna kan hij aansluiten bij de voorbereiding van het eerste elftal, waar de komende drie weken telkens op zaterdag een oefenwedstrijd op het programma staat. Op De Herdgang wordt de nieuweling bovendien herenigd met Ruben van Bommel, met wie hij in Alkmaar al samenspeelde.