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PSV troeft Ajax af en bereikt akkoord over komst Sven Mijnans

5 juli 2026, 15:29
Mijnans PSV
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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PSV heeft de strijd om Sven Mijnans definitief gewonnen. Volgens het Eindhovens Dagblad zal de aanvallende middenvelder komende week de overstap naar Eindhoven maken. De landskampioen troeft hiermee onder andere Ajax en diverse buitenlandse clubs af. De deal met AZ staat op hoofdlijnen en ook met de speler zelf is een groot gedeelte van het papierwerk inmiddels afgerond.

Voor de handtekening van de 26-jarige speler betaalt de Eindhovense club in totaal dertien miljoen euro. Hoewel de verbintenis van de voormalig speler van Sparta in Alkmaar nog doorliep tot medio 2029, beschikte de aanvoerder over een gelimiteerde afkoopclausule van vijftien miljoen euro. Deze optie was echter uitsluitend geldig voor buitenlandse clubs, waardoor de Eindhovenaren aan de onderhandelingstafel moesten plaatsnemen met de Noord-Hollanders. Uiteindelijk viel de transfersom iets lager uit dan in eerste instantie werd aangenomen.

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Om de naderende overgang niet in de weg te zitten en elk risico uit te sluiten, ontbrak de AZ-uitblinker zaterdag al in de wedstrijdselectie voor het oefenduel met KAA Gent. In het Philips Stadion wordt de kersverse aanwinst gezien als de ideale opvolger van Ismael Saibari. Laatstgenoemde vertrok onlangs voor een vast bedrag van vijftig miljoen euro naar Bayern München. Met de komst van de laatbloeier, die in 2023 nog voor 2,5 miljoen euro de overstap maakte van Het Kasteel naar het AFAS Stadion, heeft trainer Peter Bosz direct een extra optie voor zijn middenveld in handen.

Ook in Amsterdam bestond er serieuze belangstelling voor de diensten van de bekerwinnaar. Ajax kon op dit moment echter aan de vraagprijs te voldoen en verlegt de focus naar andere versterkingen op de transfermarkt. Daardoor lag de weg vrij voor PSV om toe te slaan. De Eindhovenaren halen een speler in huis die het afgelopen seizoen uitgroeide tot een onbetwiste leider bij de Alkmaarders. Over alle competities bezien noteerde de doelpuntenmaker achttien treffers en negen assists in zesenveertig officiële wedstrijden.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de aanwinst maandag al medisch wordt gekeurd in Eindhoven. Indien deze test succesvol verloopt, zal de middenvelder vervolgens een langjarig contract ondertekenen. Daarna kan hij aansluiten bij de voorbereiding van het eerste elftal, waar de komende drie weken telkens op zaterdag een oefenwedstrijd op het programma staat. Op De Herdgang wordt de nieuweling bovendien herenigd met Ruben van Bommel, met wie hij in Alkmaar al samenspeelde.

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Martin0345
309 Reacties
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Martin0345
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Ik was er überhaupt niet van uitgegaan dat Ajax hem kon betalen. Het zou PSV of buitenland worden. Hopelijk gaat hij het goed doen!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martin0345
309 Reacties
1.098 Dagen lid
1.371 Likes
Martin0345
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik was er überhaupt niet van uitgegaan dat Ajax hem kon betalen. Het zou PSV of buitenland worden. Hopelijk gaat hij het goed doen!

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Sven Mijnans

Sven Mijnans
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 26 jaar (9 mrt. 2000)
Positie: AM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
AZ
30
11
2024/2025
AZ
30
6
2023/2024
AZ
30
4
2022/2023
AZ
15
4

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
11
NEC
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PEC
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PSV
0
0
0
14
Sparta
0
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15
Telstar
0
0
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