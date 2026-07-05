'Here we go': Jürgen Klopp wordt bondscoach van Duitsland

De Duitse voetbalbond heeft beet: Jürgen Klopp wordt de nieuwe bondscoach van Duitsland. De voormalig trainer van onder meer Liverpool en Borussia Dortmund volgt de opgestapte Julian Nagelsmann op. Hoewel de DFB officieel nog in gesprek is met de oefenmeester, meldt Fabrizio Romano dat er al een definitief akkoord op tafel ligt.

De positie bij de nationale ploeg kwam vrij nadat Nagelsmann afgelopen vrijdag besloot de eer aan zichzelf te houden. De jonge trainer trok zijn conclusies na de teleurstellende uitschakeling op het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. Daar strandde Die Mannschaft teleurstellend in de zestiende finales na strafschoppen tegen Paraguay. Na een crisisberaad van ruim drieënhalf uur met de bondstop leverde de vertrekkende coach zijn doorlopende contract definitief in.

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Om de komst van Klopp mogelijk te maken, moet de Duitse bond wel een afkoopsom betalen aan de Red Bull-groep. De Duitser was daar sinds begin vorig jaar werkzaam als 'Head of Global Soccer' en beschikte over een contract tot 2029. In dat contract was echter een specifieke ontsnappingsclausule opgenomen voor het bondscoachschap van zijn thuisland. Naar verluidt maakt de DFB een bedrag in de lage miljoenen over om de succescoach los te weken bij de gigant.

Vanuit de bond klinken positieve geluiden over de aanstaande samenwerking. "Wat betreft de benoeming van een nieuwe bondscoach zal het bestuur van de DFB nu gesprekken aangaan met Jürgen Klopp", zo laat de bond weten. "Hij heeft al aangegeven in principe bereid te zijn de functie op zich te nemen", aldus de DFB. Romano voegt daaraan toe dat de laatste plooien momenteel worden gladgestreken. "De details over een langdurig contract, het project en zijn vertrek bij de RB Group worden nog besproken, maar hij wordt de nieuwe bondscoach", stelt de Italiaanse journalist. De kersverse bondscoach liet zelf eerder al optekenen dat er werk aan de winkel is: "We moeten dingen fundamenteel veranderen bij de Duitse ploeg", klonk het destijds stellig uit de mond van de topcoach.