Vrouwelijke scheidsrechter hard aangepakt op sociale media na fout: 'Dit is een mannenbaan'

De arbiter tijdens het WK-duel tussen Ecuador en Duitsland heeft vandaag voor een storm aan reacties gezorgd. Na een omstreden vroege openingstreffer van de Duitsers richtte een deel van de kritiek zich op de beslissing zelf, maar op sociale media sloeg de discussie al snel om in seksistische opmerkingen over de vrouwelijke scheidsrechter, Tori Penso.
In het duel kwam de Duitse ploeg al in de tweede minuut op voorsprong via Leroy Sané, na voorbereidend werk van Florian Wirtz. Veel kijkers vonden echter dat dit doelpunt afgekeurd had moeten worden wegens gevaarlijk spel van Aleksandar Pavlović in de opbouw. Tot onbegrip van velen greep de Amerikaanse niet in en bleef ook een correctie vanuit de videoscheidsrechter, de eveneens Amerikaanse Joseph Dickerson, uit
"Wat is het nut van de VAR op dit toernooi? Dit doelpunt had nooit mogen tellen", zo schreef een kijker op X over de arbitrale beslissing. Iemand anders uitte stevige kritiek op het optreden van de officials. "Wat een slechte scheidsrechter bij Ecuador-Duitsland. De 0-1 had afgekeurd moeten worden wegens gevaarlijk spel. Zij kan het niveau niet aan bij deze wedstrijd"
Waar een aanzienlijk deel van de reacties zich puur richtte op het goedkeuren van de treffer van Sané, gingen anderen een stap verder door het geslacht van de arbiter erbij te halen. Zo plaatste een gebruiker een opmerking over de aanwezigheid van vrouwen in het mannenvoetbal. "Dit is een baan voor mannen. Laat haar lekker een vrouwencompetitie fluiten, geen WK", zo klonk het online. Een andere kijker vroeg zich cynisch af of de VAR-officials soms ook vrouwen waren, waarna hij stelde dat vrouwelijke scheidsrechters geen wedstrijden op dit podium zouden moeten leiden. Vanuit een andere hoek werd zelfs de suggestie gewekt dat de aanstelling van Penso en haar collega's het gevolg zou zijn van een quotum.