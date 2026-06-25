Vrouwelijke scheidsrechter hard aangepakt op sociale media na fout: 'Dit is een mannenbaan'

De arbiter tijdens het WK-duel tussen Ecuador en Duitsland heeft vandaag voor een storm aan reacties gezorgd. Na een omstreden vroege openingstreffer van de Duitsers richtte een deel van de kritiek zich op de beslissing zelf, maar op sociale media sloeg de discussie al snel om in seksistische opmerkingen over de vrouwelijke scheidsrechter, Tori Penso.

In het duel kwam de Duitse ploeg al in de tweede minuut op voorsprong via Leroy Sané, na voorbereidend werk van Florian Wirtz. Veel kijkers vonden echter dat dit doelpunt afgekeurd had moeten worden wegens gevaarlijk spel van Aleksandar Pavlović in de opbouw. Tot onbegrip van velen greep de Amerikaanse niet in en bleef ook een correctie vanuit de videoscheidsrechter, de eveneens Amerikaanse Joseph Dickerson, uit

Voorafgaand aan de 0-1 van Duitsland tegen Ecuador raakt Pavlovic met zijn hooggeheven been eerst de bal en daarna tegenstander Vite. Ecuador protesteert, maar scheidsrechter Tori Penso keurt het doelpunt goed. Terecht besluit? #ecuger #ecudui pic.twitter.com/8nZGopENww — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) June 25, 2026

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"Wat is het nut van de VAR op dit toernooi? Dit doelpunt had nooit mogen tellen", zo schreef een kijker op X over de arbitrale beslissing. Iemand anders uitte stevige kritiek op het optreden van de officials. "Wat een slechte scheidsrechter bij Ecuador-Duitsland. De 0-1 had afgekeurd moeten worden wegens gevaarlijk spel. Zij kan het niveau niet aan bij deze wedstrijd"

Waar een aanzienlijk deel van de reacties zich puur richtte op het goedkeuren van de treffer van Sané, gingen anderen een stap verder door het geslacht van de arbiter erbij te halen. Zo plaatste een gebruiker een opmerking over de aanwezigheid van vrouwen in het mannenvoetbal. "Dit is een baan voor mannen. Laat haar lekker een vrouwencompetitie fluiten, geen WK", zo klonk het online. Een andere kijker vroeg zich cynisch af of de VAR-officials soms ook vrouwen waren, waarna hij stelde dat vrouwelijke scheidsrechters geen wedstrijden op dit podium zouden moeten leiden. Vanuit een andere hoek werd zelfs de suggestie gewekt dat de aanstelling van Penso en haar collega's het gevolg zou zijn van een quotum.

Wat is het nut van de VAR op dit toernooi? Dit doelpunt van de Duitsers had nooit gegeven mogen worden, zelfs de ARD geeft het toe.#ecudui — Bart Schut (@bpschut) June 25, 2026

Wat een slechte scheidsrechter bij Ecuador-Duitsland. De 0-1 had afgekeurd moeten worden wegens gevaarlijk spel/overtreding.

Zij kan het niveau niet aan bij deze wedstrijd. #ECUDUI #ECUGER #WK2026 — Kenny Romer (@Kenny1993NL) June 25, 2026

That female referee... good grief... absolutely terrible! She should never be allowed to officiate again! This is a job for men. Let her referee in a women's league, not the World Cup!! #ECUGER #ECUDUI @FIFAcom @FIFAWorldCup — 🇳🇱Dutch_Emperor🇳🇱 (@Dutch_Emperor84) June 25, 2026

Are the VAR's also women? 🤦🏻‍♂️

For the sports sake, dont let them be in charge of mens football #ecudeu — Makis T (@Makis1971) June 25, 2026