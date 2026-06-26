Bondscoach beschuldigt Bastian Schweinsteiger van racisme

Bastian Schweinsteiger (41) ligt onder vuur na uitspraken over het spel van Ivoorkust. Bondscoach Emerse Faé beschuldigt de voormalig Duits international ervan racistische opmerkingen te hebben gemaakt tijdens een televisie-uitzending.

De ophef ontstond na de WK-wedstrijd tussen Duitsland en Ivoorkust (2-1). Schweinsteiger schoof als analist aan bij ARD en omschreef het spel van de Ivoriaanse ploeg als 'Afrikaans voetbal'. "Soms is het een beetje onorthodox, een beetje wild en niet heel tactisch", aldus de oud-middenvelder van Bayern München.

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Die woorden vielen volledig verkeerd bij Faé. Na de 2-0 overwinning van Ivoorkust op Curaçao reageerde de bondscoach fel. "Het is teleurstellend, omdat hij een heel grote speler was. Persoonlijk heb ik als speler altijd van hem gehouden. Zijn stijl en zijn kijk op voetbal."

Volgens Faé gingen de uitspraken van Schweinsteiger echter een grens over. "Toen ik zijn woorden hoorde, was ik echt teleurgesteld. Van iemand die al zo lang actief is in de voetbalwereld, vind ik het des te vreemder dat hij opmerkingen maakt die je zonder omwegen racistisch kunt noemen."

De bondscoach besloot met een duidelijke boodschap. "Het enige wat wij kunnen doen, is op het veld bewijzen dat Afrikaans voetbal veel meer omvat dan alleen het fysieke aspect. Het draait ook om techniek en tactiek."