'Duitse bond ontslaat Nagelsmann, gedroomde opvolger staat te trappelen'

De Duitse voetbalbond staat op het punt om bondscoach Julian Nagelsmann te ontslaan, zo meldt de doorgaans goed ingevoerde Ben Jacobs op X. Zijn gedroomde opvolger bij Die Mannschaft is ook bekend: Jürgen Klopp.

De 38-jarige Nagelsmann, oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund en Bayern München, heeft het Duitse elftal sinds september 2023 onder zijn hoede. Op het EK van 2024 in eigen land leidde hij Duitsland naar de kwartfinales, waarin de latere winnaar Spanje met 2-1 te sterk was. Het lopende WK eindigde vervolgens in een bittere teleurstelling voor onze oosterburen.

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Duitsland won de openingswedstrijd met 7-1 van debutant Curaçao en rekende in de tweede poulewedstrijd af met Ivoorkust (2-1). Daarmee was kwalificatie voor de zestiende finales een feit, ondanks een nederlaag tegen Ecuador in de laatste groepswedstrijd (2-1) ging Die Mannschaft als groepswinnaar door naar de knock-outfase. Daarin zorgde Paraguay voor een enorme stunt, door Duitsland na strafschoppen uit te schakelen.

Na de deceptie gaf Nagelsmann aan desondanks in functie te willen blijven als de DFB dat zou willen. Jacobs heeft echter begrepen dat de Duitse voetbalbond heeft besloten om na drie jaar afscheid te gaan nemen van de keuzeheer, en dat Klopp (59) zijn gedroomde opvolger is. De oud-trainer van onder meer Borussia Dortmund en Liverpool is sinds begin 2025 verbonden aan het Red Bull-concern, waar hij een coördinerende functie heeft bij de voetbaltak. Jacobs weet bovendien te melden dat Klopp open zou staan voor het bondscoachschap van zijn vaderland.