West Ham United lijkt te zijn afgehaakt in de strijd om AZ-spits . The Hammers staan op het punt om een andere spits met een verleden in de Eredivisie aan te trekken: .

Dat wordt zondagmiddag althans gemeld door Voetbal International en bevestigd door Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad). Parrott (24) lijkt al lange tijd hard op weg naar de uitgang bij AZ. Trainer Leeroy Echteld laat de Ier de afgelopen weken buiten zijn basisopstelling, zo ook gisteren (zaterdag) tegen FC Utrecht (1-4 winst). Zijn ploeggenoot Mexx Meerdink 'verklapte' na afloop dat Parrott daadwerkelijk gaat vertrekken, al wilde Echteld dat nog niet formeel bevestigen.

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Een week geleden leek West Ham hard op weg om Parrott terug naar Engeland te halen. Britse media wisten toen te melden dat de club, die afgelopen seizoen degradeerde naar de Championship, een openingsbod van zo'n 17,5 miljoen euro op de spits had uitgebracht. Destijds werd ook gesproken van interesse van het FC Porto van Francesco Farioli, al heeft die club zich voor zover bekend nog niet met een concreet voorstel gemeld in Alkmaar.

Inmiddels is West Ham echter dichtbij de komst van een andere spits: Piroe. De bij PSV opgeleide spits, die tussentijds op huurbasis uitkwam voor Sparta Rotterdam, moet overkomen van Leeds United. Het zou gaan om een huurtransfer met optie tot koop. De 27-jarige Piroe is sinds 2021 actief aan de overzijde van Het Kanaal, waar hij eerst bij Swansea City speelde en sinds 2023 voor Leeds. De komst van Piroe lijkt grote gevolgen te hebben voor Parrott. Joost Blaauwhof (VI) schrijft op X dat zijn overstap naar West Ham 'voor nu van de baan' is. "AZ kwam er met The Hammers niet uit, waardoor de Londenaren overschakelen op Piroe", weet de journalist.