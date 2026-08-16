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'Toptransfer Parrott ketst af: West Ham haalt andere ex-Eredivisiespits'

16 augustus 2026, 13:03
AZ-spits Troy Parrott
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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West Ham United lijkt te zijn afgehaakt in de strijd om AZ-spits Troy Parrott. The Hammers staan op het punt om een andere spits met een verleden in de Eredivisie aan te trekken: Joël Piroe.

Dat wordt zondagmiddag althans gemeld door Voetbal International en bevestigd door Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad). Parrott (24) lijkt al lange tijd hard op weg naar de uitgang bij AZ. Trainer Leeroy Echteld laat de Ier de afgelopen weken buiten zijn basisopstelling, zo ook gisteren (zaterdag) tegen FC Utrecht (1-4 winst). Zijn ploeggenoot Mexx Meerdink 'verklapte' na afloop dat Parrott daadwerkelijk gaat vertrekken, al wilde Echteld dat nog niet formeel bevestigen.

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Een week geleden leek West Ham hard op weg om Parrott terug naar Engeland te halen. Britse media wisten toen te melden dat de club, die afgelopen seizoen degradeerde naar de Championship, een openingsbod van zo'n 17,5 miljoen euro op de spits had uitgebracht. Destijds werd ook gesproken van interesse van het FC Porto van Francesco Farioli, al heeft die club zich voor zover bekend nog niet met een concreet voorstel gemeld in Alkmaar.

Inmiddels is West Ham echter dichtbij de komst van een andere spits: Piroe. De bij PSV opgeleide spits, die tussentijds op huurbasis uitkwam voor Sparta Rotterdam, moet overkomen van Leeds United. Het zou gaan om een huurtransfer met optie tot koop. De 27-jarige Piroe is sinds 2021 actief aan de overzijde van Het Kanaal, waar hij eerst bij Swansea City speelde en sinds 2023 voor Leeds. De komst van Piroe lijkt grote gevolgen te hebben voor Parrott. Joost Blaauwhof (VI) schrijft op X dat zijn overstap naar West Ham 'voor nu van de baan' is. "AZ kwam er met The Hammers niet uit, waardoor de Londenaren overschakelen op Piroe", weet de journalist.

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Dave80
91 Reacties
768 Dagen lid
618 Likes
Dave80
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AZ denkt een topclub te zijn, echter zijn ze dat niet en vragen ze waarschijnlijk teveel voor de speler. Hebben ze al vaker bewezen de laatste jaren dat ze naast hun schoenen lopen

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Dave80
91 Reacties
768 Dagen lid
618 Likes
Dave80
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

AZ denkt een topclub te zijn, echter zijn ze dat niet en vragen ze waarschijnlijk teveel voor de speler. Hebben ze al vaker bewezen de laatste jaren dat ze naast hun schoenen lopen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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Troy Parrott

Troy Parrott
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 24 jaar (4 feb. 2002)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
AZ
1
0
2025/2026
AZ
28
16
2024/2025
AZ
30
14
2023/2024
Excelsior
25
10

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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DS
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AZ
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5
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Groningen
2
4
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Fortuna
2
2
4
4
PSV
2
1
4
5
Go Ahead
1
3
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