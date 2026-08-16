FC Groningen haalt uit in Den Haag en vervolgt perfecte seizoensstart

FC Groningen is na twee speelronden in de Eredivisie nog altijd foutloos. Op bezoek bij promovendus ADO Den Haag legde De Trots van het Noorden in de eerste helft de basis voor wat uiteindelijk een ruime zege zou worden: 1-4.

ADO-trainer Robin Peter voerde meerdere wijzigingen door in zijn basisformatie ten opzichte van de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen AZ van vorige week. Onder meer Finn de Bruin en Evan Rottier verdwenen uit het elftal bij de promovendus, waar onder meer Jan Zamburek en Jesse Bal wél aan de aftrap verschenen. Aan Groningse zijde ontbrak alleen Marco Rente, die vorige week uitviel tegen FC Utrecht (2-1 winst). Zijn plek in het hart van de defensie werd ingenomen door Elvis van der Laan, tegen de Domstedelingen ook al zijn vervanger, die daarmee zijn basisdebuut maakte.

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Het eerste gevaar in het WerkTalent Stadion was van de thuisploeg. Na een minuut of vijf spelen nam Daryl van Mieghem het Groningse doel onder vuur. Zijn inzet ging naast het doel van Etienne Vaessen, die er zekerheidshalve wel naartoe dook maar daarbij ongelukkig terechtkwam. Reservedoelman Lovro Stubljar maakte zich haastig klaar voor een vroege invalbeurt, maar na tussenkomst van de verzorgers bleek Vaessen alsnog verder te kunnen.

Daarna trokken de bezoekers het initiatief naar zich toe. Brynjólfur Willumsson kreeg de eerste grote kans om de score te openen, toen hij volledig vrijstaand in de ADO-zestien werd bediend door linksback Wouter Prins. De kopbal van de IJslander werd echter gekeerd door Kilian Nikiema. De Haagse doelman moest een paar minuten later alsnog capituleren, toen Thom van Bergen met links raak schoot in de verre hoek en FC Groningen zo op 0-1 zette.

ADO drong daarop aan, maar kreeg na een klein halfuur het deksel op de neus. Van Bergen miste eerst nog een grote kans op de tweede Groningse treffer (Nikiema redde met de voet), maar Willumsson was even later gelukkiger in de afronding. De spits werd diep gestuurd door Vaessen en schoof de bal in de één-tegen-één beheerst door de benen van de uitgekomen ADO-doelman in het net: 0-2. In de blessuretijd van de eerste helft nam FC Groningen vervolgens nóg verder afstand, en weer stond Vaessen aan de basis van de treffer. De doelman ving een hoekschop en hervatte het spel razendsnel met een uitrol op Tika de Jonge. De bezoekers kwamen er vervolgens met vier man uit en via Jorg Schreuders en Tygo Land belandde de bal uiteindelijk voor de voeten van David van der Werff, die Nikiema met binnenkantje rechts volstrekt kansloos liet en de ruststand op 0-3 bepaalde.

Ook in de tweede helft kreeg Groningen de grootste kansen. Nikiema bracht in de eerste minuten na rust echter opnieuw goed redding bij kansen voor De Jonge en Schreuders. Aan de overkant leverde Van Mieghem een gevaarlijke indraaiende voorzet af richting tweede paal, waar Vaessen onderdoor ging. Er was echter niemand doorgelopen, waardoor de bal uiteindelijk net naast het doel over de achterlijn verdween. Vijf minuten later was het alsnog raak: na onoplettendheid van Van der Laan dook Yannick Eduardo op voor het Groningse doel en wist de spits de uitkomende Vaessen van dichtbij te passeren: 1-3. Door de aansluitingstreffer leek het momentum even te verschuiven, maar Groningen hervond al snel weer de controle.

In de slotfase bleef een klassiek Haags kwartiertje uit. Sterker nog; FC Groningen prikte er zelfs nog een vierde treffer bij. Invaller Niels Eggens, koud in het veld, mocht hem maken. De spits, vorig seizoen nog verhuurd aan De Graafschap, kopte op aangeven van Van Bergen raak en bepaalde de eindstand zo op 1-4. FC Groningen blijft daardoor na twee speelronden nog zonder puntverlies en zal daardoor volgende week met het nodige vertrouwen afreizen naar Eindhoven, waar een bezoek aan landskampioen PSV wacht. ADO blijft op zijn beurt puntloos en zal volgende week uit bij Go Ahead Eagles een nieuwe poging gaan wagen om van 'de nul' af te komen.