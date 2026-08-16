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Twente-supporters hebben glasheldere boodschap voor Erik ten Hag

16 augustus 2026, 15:07
FC Twente supporters
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Vak-P heeft zondagmiddag tijdens de wedstrijd van FC Twente tegen PEC Zwolle een duidelijke boodschap afgegeven aan technisch directeur Erik ten Hag. De fanatieke supportersgroep toonde een aantal doeken en liet daarmee weinig twijfel bestaan over de zorgen rond de seizoensstart van de Tukkers.

FC Twente kent een uiterst moeizame eerste fase van het nieuwe voetbaljaar. De ploeg van John van den Brom verloor de seizoensopener met 1-0 bij sc Heerenveen en speelde vervolgens in Slowakije met 3-3 gelijk tegen DAC 1904. Eerder beleefde de club ook al een teleurstellend tweeluik met Ferencváros. De Tukkers werden over twee wedstrijden uitgeschakeld in voorrondes van de Europa League.

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Die resultaten zorgen voor groeiende ergernis op de tribunes. Vak-P richtte zich zondag dan ook rechtstreeks tot Ten Hag. 'Erik, eigen noodklok eerst?', stond er te lezen op het eerste doek dat werd getoond. Hiermee wordt verwezen naar een interview dat de oud-trainer van Ajax gaf over de staat van het Nederlandse voetbal. Vak-P draait die boodschap nu om en vraagt zich af of Ten Hag zelf niet eerst eens naar zichzelf moet kijken.

Even later verscheen het volgende doek. Daarop werd de teleurstelling over de seizoensstart verder uitgewerkt: ‘Huldiging 4e plaats. Resultaten vervolgens zwaar ondermaats!’ Daaronder maakte Vak-P duidelijk wat volgens de supporters moet veranderen. ‘Gemakzucht, twijfel (?) en gezelligheid’ werd tegenover ‘Lef, strijd en winnaarsmentaliteit’ gezet. De doeken vormen daarmee een stevig signaal richting de clubleiding. De vierde plaats van vorig seizoen zorgde nog voor een feestelijke huldiging, maar volgens Vak-P is daar in de eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen weinig van terug te zien.

Met de doeken maakt Vak-P duidelijk dat het geduld niet eindeloos is. De supporters verlangen een reactie van de ploeg én van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het beleid. De boodschap aan Ten Hag is daarbij opvallend direct: als de technisch directeur eerder de noodklok luidde, vindt Vak-P het nu tijd om ook naar zijn eigen rol en verantwoordelijkheid te kijken.

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Erik ten Hag

Erik ten Hag
Functie: Coach
Leeftijd: 56 jaar (2 feb. 1970)

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Stand Eredivisie 2026/2027

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1
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Telstar
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13
Twente
1
-1
0
14
PEC
1
-2
0
15
Utrecht
2
-4
0

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