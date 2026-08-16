De supporters van Feyenoord zijn dolenthousiast over het spel van tegen Go Ahead Eagles. De 22-jarige middenvelder bekroonde een prima eerste helft na een dik halfuur, toen hij de openingstreffer in twee instanties achter Kjetil Haug schoot.

Zechiël keerde deze zomer terug in De Kuip, nadat Feyenoord de zelfopgeleide middenvelder de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis bij achtereenvolgens Sparta Rotterdam en FC Utrecht stalde. Vervolgens gingen er sterke geruchten over een definitief vertrek - het Franse LOSC Lille was voor Zechiël in de markt - maar Feyenoord hield de poot stijf. De middenvelder speelde vorig weekend al een prima wedstrijd, toen Feyenoord uit bij Sparta met een zege aan het nieuwe seizoen begon (0-1).

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Zondagmiddag is Zechiël opnieuw de grote man in de eerste helft tegen Go Ahead. De middenvelder bood ploeggenoot Ayase Ueda na een dik kwartier al een reuzenkans om de score te openen, maar de Japanner schoot naast. Een kwartiertje later lag de 1-0 alsnog in het net. Zechiël schoot op aangeven van Mika Mármol eerst nog met links tegen Ueda op, maar kreeg de bal opnieuw voor zijn voeten en drukte met rechts alsnog af.

Op X buitelen de Feyenoord-fans over elkaar heen om Zechiël lof toe te zwaaien. "Wat een voetballer. Pure klasse, wat ervan afdruipt. Genieten!", schrijft een fan. "Hij speelt weer grandioos. Fijne voetballer", meent een tweede supporter. Anderen spreken van een 'verademing' en 'een lust voor het oog'.