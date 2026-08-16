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Feyenord-fans lyrisch: 'Hij is met afstand de beste'

16 augustus 2026, 15:25
Feyenoord viert de 1-0 van Gjivai Zechiël tegen Go Ahead Eagles
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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De supporters van Feyenoord zijn dolenthousiast over het spel van Gjivai Zechiël tegen Go Ahead Eagles. De 22-jarige middenvelder bekroonde een prima eerste helft na een dik halfuur, toen hij de openingstreffer in twee instanties achter Kjetil Haug schoot.

Zechiël keerde deze zomer terug in De Kuip, nadat Feyenoord de zelfopgeleide middenvelder de afgelopen anderhalf jaar op huurbasis bij achtereenvolgens Sparta Rotterdam en FC Utrecht stalde. Vervolgens gingen er sterke geruchten over een definitief vertrek - het Franse LOSC Lille was voor Zechiël in de markt - maar Feyenoord hield de poot stijf. De middenvelder speelde vorig weekend al een prima wedstrijd, toen Feyenoord uit bij Sparta met een zege aan het nieuwe seizoen begon (0-1).

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Zondagmiddag is Zechiël opnieuw de grote man in de eerste helft tegen Go Ahead. De middenvelder bood ploeggenoot Ayase Ueda na een dik kwartier al een reuzenkans om de score te openen, maar de Japanner schoot naast. Een kwartiertje later lag de 1-0 alsnog in het net. Zechiël schoot op aangeven van Mika Mármol eerst nog met links tegen Ueda op, maar kreeg de bal opnieuw voor zijn voeten en drukte met rechts alsnog af.

Op X buitelen de Feyenoord-fans over elkaar heen om Zechiël lof toe te zwaaien. "Wat een voetballer. Pure klasse, wat ervan afdruipt. Genieten!", schrijft een fan. "Hij speelt weer grandioos. Fijne voetballer", meent een tweede supporter. Anderen spreken van een 'verademing' en 'een lust voor het oog'.

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Valt wel erg ver terug, net als rest van Feyenoord

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

0laf
1.365 Reacties
1.420 Dagen lid
5.965 Likes
0laf
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Valt wel erg ver terug, net als rest van Feyenoord

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Feyenoord - Go Ahead

Feyenoord
2 - 2
Go Ahead Eagles
Vandaag gespeeld om 14:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (1 jun. 2004)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
1
0
2025/2026
Utrecht
36
9
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
5
Go Ahead
1
3
3
6
Ajax
1
2
3
7
Feyenoord
1
1
3
8
Heerenveen
1
1
3
9
Excelsior
2
3
3

Complete Stand

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