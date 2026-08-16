Manager Sheffield United laat zich uit over mogelijke terugkeer Ahmedhodzic

Sheffield United houdt de deur nadrukkelijk open voor een terugkeer van . Manager Chris Wilder heeft tegenover BBC Radio bevestigd dat de verdediger, die momenteel onder contract staat bij Feyenoord, een serieuze optie is om de defensie in Engeland te versterken. De Championship-club is naarstig op zoek naar defensieve versterkingen en volgt de situatie van de Bosniër op de voet.

De ploeg uit South Yorkshire hoopt voor de transferdeadline nog defensieve stootkracht aan de selectie toe te voegen. Lange tijd leek de komst van Leicester City-mandekker Harry Souttar vast te zitten op de vraagprijs, maar inmiddels hebben beide clubs een principeakkoord bereikt over een bedrag dat richting de tien miljoen pond gaat. Toch blijft Ahmedhodzic in beeld. De rechtspoot verruilde Sheffield afgelopen zomer nog voor Feyenoord, maar mag na een wisselvallig debuutseizoen in Rotterdam alweer vertrekken om ruimte te maken in het salarishuis. Hoewel zijn marktwaarde rond de tien miljoen euro ligt, circuleren er bedragen van om en nabij de zes miljoen euro voor een definitieve overstap.

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Gevraagd naar de eventuele rentree van de international, reageerde Wilder bevestigend. “Hij is een centrale verdediger, hij is blijkbaar beschikbaar en hij heeft natuurlijk een geschiedenis bij deze club”, stelde de oefenmeester. Toch wil de coach niet op één paard wedden. “We moeten ons niet blindstaren op één speler, want dat kan gevaarlijk zijn. We bekijken meerdere opties, zowel op huurbasis als spelers die voor een relatief klein bedrag beschikbaar zijn.” Die financiële voorzichtigheid is noodzakelijk, aangezien de club geen parachutebetalingen meer ontvangt en de eigenaren de uitgaven binnen de perken willen houden.“Er zijn clubs in deze divisie met diepe zakken, dat weten we. Onze eigenaren willen het echter op een manier doen die bij deze club past”, verduidelijkte de trainer.

Diezelfde financiële realiteit speelt parten bij het zoeken naar een vervanger voor de naar Coventry City vertrokken Gus Hamer. “We kunnen niet zomaar iemand voor Gus gaan kopen. Als je dat wel wilt doen, kost het je een flinke smak geld”, legde de Britse manager uit. Ondanks de recente komst van verdedigers als Japhet Tanganga en Mark McGuinness benadrukt Wilder dat verdere versterking achterin cruciaal is. “We moeten die positie versterken als we dit seizoen echt competitief willen zijn”, klonk het stellig.

De verwachting is dat het nog onrustig wordt naarmate de sluiting van de transfermarkt dichterbij komt. “We zullen de chaos van de laatste tien dagen moeten omarmen. In de laatste week komen er ineens overal spelers beschikbaar en veranderen permanente transfers in huurconstructies”, blikte Wilder vooruit. Voor Ahmedhodzic, die tevens op concrete belangstelling van Southampton mag rekenen, lijken de komende weken beslissend te worden over zijn sportieve toekomst. De Rotterdamse clubleiding staat in ieder geval open voor een vertrek van de verdediger.