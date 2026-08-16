Live voetbal 3

Manager Sheffield United laat zich uit over mogelijke terugkeer Ahmedhodzic

16 augustus 2026, 14:32
Anel Ahmedhodzic van Feyenoord
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
Maak ons je Google-favoriet

Sheffield United houdt de deur nadrukkelijk open voor een terugkeer van Anel Ahmedhodzic. Manager Chris Wilder heeft tegenover BBC Radio bevestigd dat de verdediger, die momenteel onder contract staat bij Feyenoord, een serieuze optie is om de defensie in Engeland te versterken. De Championship-club is naarstig op zoek naar defensieve versterkingen en volgt de situatie van de Bosniër op de voet.

De ploeg uit South Yorkshire hoopt voor de transferdeadline nog defensieve stootkracht aan de selectie toe te voegen. Lange tijd leek de komst van Leicester City-mandekker Harry Souttar vast te zitten op de vraagprijs, maar inmiddels hebben beide clubs een principeakkoord bereikt over een bedrag dat richting de tien miljoen pond gaat. Toch blijft Ahmedhodzic in beeld. De rechtspoot verruilde Sheffield afgelopen zomer nog voor Feyenoord, maar mag na een wisselvallig debuutseizoen in Rotterdam alweer vertrekken om ruimte te maken in het salarishuis. Hoewel zijn marktwaarde rond de tien miljoen euro ligt, circuleren er bedragen van om en nabij de zes miljoen euro voor een definitieve overstap.

Artikel gaat verder onder video

Gevraagd naar de eventuele rentree van de international, reageerde Wilder bevestigend. “Hij is een centrale verdediger, hij is blijkbaar beschikbaar en hij heeft natuurlijk een geschiedenis bij deze club”, stelde de oefenmeester. Toch wil de coach niet op één paard wedden. “We moeten ons niet blindstaren op één speler, want dat kan gevaarlijk zijn. We bekijken meerdere opties, zowel op huurbasis als spelers die voor een relatief klein bedrag beschikbaar zijn.” Die financiële voorzichtigheid is noodzakelijk, aangezien de club geen parachutebetalingen meer ontvangt en de eigenaren de uitgaven binnen de perken willen houden.“Er zijn clubs in deze divisie met diepe zakken, dat weten we. Onze eigenaren willen het echter op een manier doen die bij deze club past”, verduidelijkte de trainer.

Diezelfde financiële realiteit speelt parten bij het zoeken naar een vervanger voor de naar Coventry City vertrokken Gus Hamer. “We kunnen niet zomaar iemand voor Gus gaan kopen. Als je dat wel wilt doen, kost het je een flinke smak geld”, legde de Britse manager uit. Ondanks de recente komst van verdedigers als Japhet Tanganga en Mark McGuinness benadrukt Wilder dat verdere versterking achterin cruciaal is. “We moeten die positie versterken als we dit seizoen echt competitief willen zijn”, klonk het stellig.

De verwachting is dat het nog onrustig wordt naarmate de sluiting van de transfermarkt dichterbij komt. “We zullen de chaos van de laatste tien dagen moeten omarmen. In de laatste week komen er ineens overal spelers beschikbaar en veranderen permanente transfers in huurconstructies”, blikte Wilder vooruit. Voor Ahmedhodzic, die tevens op concrete belangstelling van Southampton mag rekenen, lijken de komende weken beslissend te worden over zijn sportieve toekomst. De Rotterdamse clubleiding staat in ieder geval open voor een vertrek van de verdediger.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

'Ajax wil PSV aftroeven met komst Lutsharel Geertruida'

  • wo 12 augustus, 19:30
  • 12 aug. 19:30
  • 13
Robert Eenhoorn en Dévy Rigaux met De Kuip

'Feyenoord neemt onverantwoord bedrijfsrisico, ik vind het echt héél bijzonder'

  • vr 7 augustus, 18:25
  • 7 aug. 18:25
  • 15
Feyenoord-speler Anis Hadj Moussa en Kasanwirjo

Feyenoord kan miskoop van de hand doen: Hajduk Split brengt bod uit

  • Gisteren, 17:13
  • Gisteren, 17:13
  • 1
0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Anel Ahmedhodzic

Anel Ahmedhodzic
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 27 jaar (26 mrt. 1999)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Feyenoord
-
-
2025/2026
Feyenoord
26
0
2024/2025
Sheff Utd
41
3
2023/2024
Sheff Utd
31
2

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws