Live voetbal 2

Sánchez gooit Ajax-opstelling opnieuw om: negen nieuwe namen tegen Heerenveen

16 augustus 2026, 15:46
Míchel Ajax
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
Photo of Frank Hoekman
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
Maak ons je Google-favoriet

Míchel Sánchez gooit de opstelling van Ajax voor het thuisduel met sc Heerenveen opnieuw compleet door elkaar. Net als afgelopen donderdag, toen uit bij Shelbourne FC teleurstellend met 2-2 gelijk werd gespeeld, zijn Aaron Bouwman en Youri Regeer de enige twee spelers die hun basisplaats behouden.

Marc ter Stegen verdedigt tegen de Friezen voor de tweede keer dit seizoen het doel van Ajax, waardoor Maarten Paes weer plaatsneemt op de reservebank. Achterin wordt Bouwman in het centrum geflankeerd door Youri Baas, wat ten koste gaat van Daley Blind. Op de backposities staan Anton Gaaei en Owen Wijndal hun basisplaatsen af aan respectievelijk Lucas Rosa en Caio Henrique.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld is Regeer 'op 6' de enige speler die blijft staan. Jorthy Mokio en Julian Brandt verdwijnen beiden uit het elftal, in hun plaatsen verschijnen Davy Klaassen en Oscar Gloukh weer aan de aftrap. Sánchez kiest bovendien een compleet nieuwe voorhoede. Op rechts keert Steven Berghuis - hij liet de trip naar Ierland wegens privéomstandigheden schieten - terug, waardoor Maher Carrizo uit het elftal verdwijnt. In de spits krijgt Kasper Dolberg de voorkeur boven Marcos Leonardo en Tolu Arokodare. Links voorin verdwijnt Oliver Edvardsen uit de basis, na het vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain valt de keuze nu op Abdellah Ouazane.

Opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Ouazane

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Mika Godts

Ajax verkoopt Mika Godts aan Paris Saint-Germain, transfersom is bekend

  • vr 14 augustus, 13:20
  • 14 aug. 13:20
  • 19
Darko Nejasmic van NEC

Ajax 'brengt eerste miljoenenbod uit' op Nejasmic, Schreuder spreekt verwachting uit

  • Gisteren, 20:24
  • Gisteren, 20:24
  • 6
Ahmetcan Kaplan en Kian Fitz Jim

Ajax verkoopt Ahmetcan Kaplan tóch aan NEC: dit is de transfersom

  • Gisteren, 14:12
  • Gisteren, 14:12
  • 12
0 3 reacties
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Dave80
96 Reacties
768 Dagen lid
622 Likes
Dave80
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

man wat ga ik Godts missen, maar hopelijk kan Oauzane ons Godts doen vergeten

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.168 Reacties
1.420 Dagen lid
20.541 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er zal wel wat leuke creativiteit bij moeten komen. Oauzane gaat het niet een seizoen trekken.

CG
3.761 Reacties
1.118 Dagen lid
14.196 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is inderdaad goed merkbaar dat GODTS weg is!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
3 reacties
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Dave80
96 Reacties
768 Dagen lid
622 Likes
Dave80
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

man wat ga ik Godts missen, maar hopelijk kan Oauzane ons Godts doen vergeten

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
3.168 Reacties
1.420 Dagen lid
20.541 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Er zal wel wat leuke creativiteit bij moeten komen. Oauzane gaat het niet een seizoen trekken.

CG
3.761 Reacties
1.118 Dagen lid
14.196 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het is inderdaad goed merkbaar dat GODTS weg is!!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Ajax - Heerenveen

Ajax
16:45
sc Heerenveen
Vandaag om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Miguel Ángel Sánchez

Miguel Ángel Sánchez
Ajax
Team: Ajax
Functie: Coach
Leeftijd: 50 jaar (30 okt. 1975)

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
4
PSV
2
1
4
5
Go Ahead
1
3
3
6
Ajax
1
2
3
7
Feyenoord
1
1
3
8
Heerenveen
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws