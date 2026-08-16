Sánchez gooit Ajax-opstelling opnieuw om: negen nieuwe namen tegen Heerenveen

Míchel Sánchez gooit de opstelling van Ajax voor het thuisduel met sc Heerenveen opnieuw compleet door elkaar. Net als afgelopen donderdag, toen uit bij Shelbourne FC teleurstellend met 2-2 gelijk werd gespeeld, zijn en de enige twee spelers die hun basisplaats behouden.

Marc ter Stegen verdedigt tegen de Friezen voor de tweede keer dit seizoen het doel van Ajax, waardoor Maarten Paes weer plaatsneemt op de reservebank. Achterin wordt Bouwman in het centrum geflankeerd door Youri Baas, wat ten koste gaat van Daley Blind. Op de backposities staan Anton Gaaei en Owen Wijndal hun basisplaatsen af aan respectievelijk Lucas Rosa en Caio Henrique.

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Op het middenveld is Regeer 'op 6' de enige speler die blijft staan. Jorthy Mokio en Julian Brandt verdwijnen beiden uit het elftal, in hun plaatsen verschijnen Davy Klaassen en Oscar Gloukh weer aan de aftrap. Sánchez kiest bovendien een compleet nieuwe voorhoede. Op rechts keert Steven Berghuis - hij liet de trip naar Ierland wegens privéomstandigheden schieten - terug, waardoor Maher Carrizo uit het elftal verdwijnt. In de spits krijgt Kasper Dolberg de voorkeur boven Marcos Leonardo en Tolu Arokodare. Links voorin verdwijnt Oliver Edvardsen uit de basis, na het vertrek van Mika Godts naar Paris Saint-Germain valt de keuze nu op Abdellah Ouazane.

Opstelling Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Henrique; Regeer, Klaassen, Gloukh; Berghuis, Dolberg, Ouazane