Ajax heeft deze zomer bij Leeds United geïnformeerd naar , zo vertelt zijn zaakwaarnemer Theo Robbers aan Voetbal International. Technisch directeur Jordi Cruijff van de Amsterdammers zette echter een streep door de transfer toen hij de vraagprijs hoorde.

Piroe doorliep de jeugdopleiding van PSV, maar wist bij de Eindhovenaren niet definitief door te breken in het eerste elftal. Na een verhuurbeurt aan Sparta Rotterdam verkocht PSV Piroe aan Swansea City, dat hem twee jaar later doorverkocht aan Leeds. Namens die club kwam de spits afgelopen seizoen tot 19 doelpunten in 46 duels in de Championship, het tweede Engelse profniveau.

Artikel gaat verder onder video

Met zijn doelpunten trok Piroe de belangstelling van Ajax, zegt Roebbers. "Er is de hele zomer veel interesse geweest in Joël. We spraken met Jordi Cruijff over Ajax, maar toen hij hoorde van de vraagprijs was het geen optie meer. Datzelfde ging op voor bijvoorbeeld Strasbourg in Frankrijk en Alavés in Spanje. Ook Anderlecht haakte af, want de vraagprijs bleek gewoon niet marktconform", aldus de zaakwaarnemer. Ajax legde deze zomer inmiddels twee andere spitsen vast. Marcos Leonardo kwam voor bijna 20 miljoen euro over van Al-Hilal, terwijl Tolu Arokodare wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers. Daarbij zou een optie tot koop ter hoogte van zo'n 22 miljoen euro zijn overeengekomen.

Leeds verlangde namelijk een bedrag van 20 miljoen pond (ruim 23 miljoen euro), waar eerder gesproken werd over een vraagprijs van 16 miljoen pond (bijna 19 miljoen euro).. Inmiddels lijkt Piroe op weg naar West Ham United, dat een huurconstructie met (verplichte) koopoptie ter waarde van 15 miljoen pond (17 miljoen euro) overeengekomen zou zijn. Daarmee lijkt de transfer van Troy Parrott (AZ) naar The Hammers (voorlopig) van de baan.