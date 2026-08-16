heeft zijn gewenste transfer te pakken, zo meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. Volgens de journalist verkast de middenvelder voor een bedrag van 'rond de 22 miljoen euro' naar Borussia Dortmund.

In een artikel dat even later op de site van de krant verschijnt, schrijft Elfrink dat Dortmund de verkoopclausule in het contract van Veerman activeert. Eerder werd nog gemeld dat die clausule zo'n 20 miljoen euro zou bedragen, maar het bedrag komt dus net wat hoger te liggen.

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Veerman deed gisteren (zaterdag) nog 90 minuten mee tegen Excelsior (1-2 winst). Na de wedstrijd maakte de Volendammer er al geen geheim meer van dat hij dolgraag de overstap van Eindhoven naar Dortmund zou maken. "Als dit zover komt, zou dit een geweldige optie zijn voor mij. Daar heb ik ook wel jaren op gewacht, eigenlijk", zei de middenvelder onder meer bij ESPN.

PSV nam Veerman in de winterstop van het seizoen 2021/22 voor zo'n 6 miljoen euro over van sc Heerenveen. Sindsdien kwam hij tot 198 officiële wedstrijden namens de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 31 doelpunten en 67 assists. Met PSV werd Veerman de afgelopen drie seizoenen landskampioen, daarnaast won hij met de club tweemaal de KNVB Beker en drie keer de Johan Cruijff Schaal.