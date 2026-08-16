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'Joey Veerman verruilt PSV voor Dortmund: transfersom bekend'

16 augustus 2026, 13:51   Bijgewerkt: 13:56
Joey Veerman
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Joey Veerman heeft zijn gewenste transfer te pakken, zo meldt PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op X. Volgens de journalist verkast de middenvelder voor een bedrag van 'rond de 22 miljoen euro' naar Borussia Dortmund.

In een artikel dat even later op de site van de krant verschijnt, schrijft Elfrink dat Dortmund de verkoopclausule in het contract van Veerman activeert. Eerder werd nog gemeld dat die clausule zo'n 20 miljoen euro zou bedragen, maar het bedrag komt dus net wat hoger te liggen.

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Veerman deed gisteren (zaterdag) nog 90 minuten mee tegen Excelsior (1-2 winst). Na de wedstrijd maakte de Volendammer er al geen geheim meer van dat hij dolgraag de overstap van Eindhoven naar Dortmund zou maken. "Als dit zover komt, zou dit een geweldige optie zijn voor mij. Daar heb ik ook wel jaren op gewacht, eigenlijk", zei de middenvelder onder meer bij ESPN.

PSV nam Veerman in de winterstop van het seizoen 2021/22 voor zo'n 6 miljoen euro over van sc Heerenveen. Sindsdien kwam hij tot 198 officiële wedstrijden namens de Eindhovenaren, waarin hij goed was voor 31 doelpunten en 67 assists. Met PSV werd Veerman de afgelopen drie seizoenen landskampioen, daarnaast won hij met de club tweemaal de KNVB Beker en drie keer de Johan Cruijff Schaal.

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Dave80
91 Reacties
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Dave80
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wordt 28 dit jaar, dus werd wel tijd voor een stap ja, al vind ik persoonlijk dat dortmund te hoog gegrepen is voor hem. Maar hopelijk bewijst hij dat ik het mis heb.

BartVanderVeen24
885 Reacties
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BartVanderVeen24
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Hij gaat het denk ik daar niet redden. Hij kan op Europees niet meekomen

Stoker
253 Reacties
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Stoker
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Het is hem gegund

Thuisfluiter
1 Reactie
678 Dagen lid
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Thuisfluiter
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Het is hem gegund en ik denk dat hij het ook daar gaat redden. Succes

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Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Dave80
91 Reacties
768 Dagen lid
618 Likes
Dave80
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  • 2
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wordt 28 dit jaar, dus werd wel tijd voor een stap ja, al vind ik persoonlijk dat dortmund te hoog gegrepen is voor hem. Maar hopelijk bewijst hij dat ik het mis heb.

BartVanderVeen24
885 Reacties
1.419 Dagen lid
3.993 Likes
BartVanderVeen24
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Hij gaat het denk ik daar niet redden. Hij kan op Europees niet meekomen

Stoker
253 Reacties
1.089 Dagen lid
1.208 Likes
Stoker
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Het is hem gegund

Thuisfluiter
1 Reactie
678 Dagen lid
17 Likes
Thuisfluiter
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Het is hem gegund en ik denk dat hij het ook daar gaat redden. Succes

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Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5

Meer info

Stand Bundesliga 2026/2027

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Augsburg
0
0
0
2
Bayer 04
0
0
0
3
FC Bayern
0
0
0
4
Dortmund
0
0
0
5
M'gladbach
0
0
0

Complete Stand

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