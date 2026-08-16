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Joey Veerman eerlijk over Dortmund: 'Als ze me zo graag willen, dan...'

16 augustus 2026, 09:55
Joey Veerman na afloop van Excelsior - PSV
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Joey Veerman zou zijn loopbaan dolgraag voortzetten bij Borussia Dortmund. De middenvelder noemt de Duitse topclub na afloop van de 1-2 zege van PSV bij Excelsior van 'een geweldige optie voor mij'. Veerman maant BVB gekscherend wel tot haast, aangezien zijn vertrekclausule op korte termijn verloopt.

Tegen Excelsior maakte Veerman zijn eerste Eredivisie-minuten van het seizoen. De Volendammer was vorige week, toen de landskampioen het seizoen opende met een teleurstellend gelijkspel tegen Fortuna Sittard (2-2), immers geschorst vanwege de rode kaart die hij kreeg in de (verloren) strijd om de Johan Cruijff Schaal tegen AZ (0-4).

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Veerman toont zich na afloop in gesprek met ESPN tevreden met de eerste driepunter van het seizoen. Verslaggever Jan Joost van Gangelen brengt het gesprek uiteindelijk op de vermeende interesse van Dortmund. "Je bent uitgebreid gescout door Niko Kovac (trainer, red.). Lars Ricken (sportief directeur, red.) moet nu een beslissing nemen. Ze hebben je helemaal doorgepluisd en doorgelicht; jij bent exact de speler die alles heeft wat zij op dit moment niet hebben. En voor de twintigste moet jouw optie gelicht worden, want dan kost je nog maar 20 miljoen. Gaat dat gebeuren?", vraagt de verslaggever.

"Dan moeten ze tempo maken, als ze me zo graag willen", grapt Veerman, om vervolgens serieus te antwoorden. "Ja, het is natuurlijk een supermooie club. Ik wacht het allemaal af." Van Gangelen vraagt door en wil weten of BVB zich inmiddels al bij zijn zaakwaarnemer heeft gemeld, maar Veerman houdt zich op de vlakte. "Nou ja, je hoort natuurlijk wel wat geluiden... maar het is in ieder geval nog niet zo dat ik daar voetbal, nee." De middenvelder zou de stap zelf dolgraag maken, geeft hij ruiterlijk toe: "Als dit zover komt, zou dit een geweldige optie zijn voor mij. Daar heb ik ook wel jaren op gewacht, eigenlijk."

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Joey Veerman

Joey Veerman
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (19 nov. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
1
0
2025/2026
PSV
30
8
2024/2025
PSV
27
1
2023/2024
PSV
29
5

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
1
AZ
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5
6
2
Fortuna
2
2
4
3
PSV
2
1
4
4
Go Ahead
1
3
3
5
Ajax
1
2
3

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