René Hake heeft Robin van Persie vorig seizoen geadviseerd om het aanvoerderschap van Feyenoord niet af te nemen. De toenmalig hoofdtrainer volhardde echter en schoof de band om de arm van de op dat moment net aangetrokken Sem Steijn.

Timber ging een jaar geleden zijn laatste contractjaar in bij Feyenoord, gesprekken over een verlenging liepen op niets uit. Van Persie besloot daarop om de Oranje-international de band af te nemen en die om de arm van Steijn te schuiven. De van FC Twente overgekomen aanvallende middenvelder beleefde echter een teleurstellend debuutjaar in De Kuip, waardoor Van Persie zich genoodzaakt zag om in de winterstop het aanvoerderschap over te dragen aan doelman Timon Wellenreuther. Deze zomer besloot Feyenoord om afscheid te nemen van Van Persie en Giovanni van Bronckhorst aan te stellen als zijn opvolger. Ook Hake vertrok bij de Stadionclub.

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Hake schuift zondagochtend aan bij Goedemorgen Eredivisie en wordt gevraagd hoe de samenwerking met Van Persie bij Feyenoord verliep, waarbij Fresia Cousiño Arias aanhaalt dat het beeld bestaat dat de hoofdtrainer dusdanig 'koppig' zou zijn dat hij de adviezen van zijn assistenten naast zich neer zou leggen. "Hij is ook wel koppig, maar dat ben ik ook", reageert Hake. "Ik heb dat op die manier ervaren. Natuurlijk heb je er goede gesprekken over en heb je ook weleens goede discussies, maar ik vind dat dat moet. Anders kom je ook niet verder. Je kunt het ook niet altijd met elkaar eens zijn, dat is onmogelijk."

Hans Kraay junior vraagt vervolgens door over de aanvoerderskwestie. "Heb jij niet tegen hem gezegd: zolang Quinten Timber hier is, laten we de rust bewaren en geen jonge jongens aanvoerder maken? En later zien we wel of hij wel of niet vertrekt?" Hake reageert: "Ja, zeker hebben wij het daarover gehad. Ik heb gezegd dat ik het niet verstandig vond. Maar ik was daar niet de enige in. Alleen: uiteindelijk heeft hij, en dat heeft Robin haarfijn uitgelegd op beeld, waarom hij daar wél voor gekozen heeft. Hij heeft wel een heel sterk iets waarin hij gelooft. Hij heeft zelf in zijn hoofd gehad waarom hij het aanvoerderschap zo wilde invullen. Dat is ook wel een kracht van hem. Of het altijd verstandig is, dat is een ander verhaal. Dat is een andere discussie, daar vindt iedereen wat van. Dat is ook heel makkelijk", aldus Hake.

De voormalig assistent vindt het wél prijzenswaardig dat Van Persie zijn 'fout' uiteindelijk inzag. Timber vertrok in de winterstop uiteindelijk naar Olympique Marseille, waarop de trainer besloot om Wellenreuther tot nieuwe aanvoerder te benoemen.