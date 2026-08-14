Een opvallend bericht vanuit Frankrijk. Het Franse Foot Mercato heeft een uiterst kritisch verhaal gepubliceerd over Dévy Rigaux. De nieuwe technisch directeur van Feyenoord moet het in het opmerkelijke bericht flink ontgelden. Het beeld dat het Franse medium van de Belg schetst, is niet bevestigd door Nederlandse media.

De kritiek heeft onder meer betrekking op het transferbeleid van Feyenoord. Foot Mercato stelt dat er deze zomer vooralsnog voor 'slechts' dertig miljoen euro aan spelers is verkocht onder leiding van Rigaux. De grootste uitgaande transfer was de overstap van Leo Sauer naar VfB Stuttgart, die Feyenoord naar verluidt ongeveer vijftien miljoen euro opleverde.

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Het medium wijst daarnaast naar verschillende lucratieve aanbiedingen op spelers als Givairo Read, Gjivai Zechiël en Anis Hadj Moussa die zijn afgewezen. Zo zou er voor Hadj Moussa een bod van 37,5 miljoen euro zijn binnengekomen. Dat bedrag was volgens het Franse medium niet voldoende om Rigaux tot een akkoord te bewegen. Het heeft Feyenoord volgens het Franse blad 60 miljoen euro 'gekost'.

Die keuzes zouden volgens Foot Mercato voor onrust binnen de directie van Feyenoord zorgen. Het medium schrijft dat verschillende bestuurders vraagtekens zouden zetten bij de beslissingen van Rigaux en vrezen voor de gevolgen daarvan voor de club: 'Deze situatie een klimaat van onrust gecreëerd onder veel directieleden van de club, die zich zorgen maken over hun eigen toekomst en die van de club.'

'Buitensporig'

Ook zouden geïnteresseerde clubs worden afgeschrikt door de hoge vraagprijzen die Feyenoord hanteert. Als voorbeeld wordt de Turkse interesse van Fenerbahçe in Ayase Ueda genoemd. Feyenoord zou volgens Foot Mercato ongeveer dertig miljoen euro verlangen voor de Japanse spits. Dat bedrag zou door geïnteresseerde clubs en technisch directeuren als buitensporig worden beschouwd.

Ook het aankoopbeleid van Rigaux wordt door het Franse medium kritisch onder de loep genomen. Zo worden er vraagtekens geplaatst bij de komst van de Spaanse spits Nacho Ferri, die voor ongeveer negen miljoen euro werd overgenomen.