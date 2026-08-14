Pijnlijke situatie voor Erik ten Hag: 'Hij staat gigantisch in zijn hemd'

Valentijn Driessen vindt dat Erik ten Hag zichzelf voor schut heeft gezet met zijn uitspraken over de prestaties van Nederlandse clubs in Europa. De journalist van De Telegraaf haalt daarnaast hard uit naar de Europese prestaties van FC Twente.

FC Twente speelde donderdagavond in een teleurstellend duel met 3-3 gelijk tegen het Slowaakse DAC 1904. Trainer John van den Brom koos voor een flink gewijzigde opstelling, wat volgens Driessen ten koste ging van het niveau en resultaat. "Het wordt natuurlijk steeds belachelijker op de bank. FC Twente heeft het zelf al vergooid in Europa. John van den Brom keek met een schuin oog naar Ajax en Feyenoord, want Francesco Farioli en Robin van Persie hebben het ook met allemaal invallers gedaan. Maar het verbaast mij totaal niet."

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Vervolgens haalt Driessen een interview van Ten Hag van enkele weken geleden aan. De technisch directeur van FC Twente uitte destijds kritiek op de Europese prestaties van de Nederlandse clubs: "Het Nederlands voetbal heeft wel een paar problemen. Wij moeten er in ieder geval als Twente voor zorgen dat we Europa in gaan. En dat betekent dat we een plekje hoger moeten eindigen dan vorig jaar. Het maakt me ook boos en verdrietig, hoe we ermee om zijn gegaan. We kunnen toch niet mee in die race met het buitenland. We moeten echt aan een aantal knoppen gaan draaien", zei hij onder meer.

"Op- en aanmerkingen over alles en iedereen. Nederland heeft het vergooid, verziekt en weet ik het allemaal. Dat hebben ze ook, die Nederlandse clubs, en daarom kan na dit seizoen maar één club zich rechtstreeks plaatsen voor de Champions League. Maar FC Twente doet precies hetzelfde. Erik ten Hag staat natuurlijk gigantisch in zijn hemd", reageert Driessen op zijn uitspraken.

Ook Gertjan Verbeek laat in het programma De Voetbalkantine op kritische wijze zijn licht schijnen over de situatie bij FC Twente. Hij ziet grote veranderingen in Enschede ten opzichte van vorig seizoen. "Je ziet dat de spelers niet met plezier voetballen. De trainer is op dit moment een totaal andere trainer dan de trainer aan het einde van vorig seizoen. Hij vult het op een hele andere manier in dan de vorige technisch directeur, Jan Streuer. Hij zit overal bovenop, maakt aantekeningen, spreekt trainingen door."