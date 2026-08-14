Ajax-selectie lacht om eigen trainer: 'Het is niet geweldig...'

De selectie van Ajax schiet zo nu en dan in de lach als trainer Míchel Sánchez in het Engels spreekt. Dat heeft de nieuwe spits van de Amsterdammers, Tolu Arokodare, toegegeven. De Nigeriaan merkt dat zijn Spaanse trainer nog volop bezig is het Engels onder de knie te krijgen.
In gesprek met ESPN gaat de nieuwe spits van Ajax in op zijn samenwerking met zijn nieuwe trainer. Daarbij komt al snel de talenknobbel van de Spanjaard ter sprake. Míchel is nog volop bezig met het leren van Engels, maar probeert zich op De Toekomst al zoveel mogelijk in het Engels uit te drukken. "Zijn Engels is niet geweldig, maar ik heb begrepen dat hij er hard aan werkt", vertelt Arokodare.
Dat zorgt volgens de spits zo nu en dan voor hilariteit binnen de spelersgroep. "Soms moeten we lachen als hij praat, omdat hij grappige dingen zegt, zelfs in de meetings", zegt de Nigeriaan. Vervolgens geeft hij een voorbeeld. "Hij zegt veel. Soms zegt hij: 'Het spijt me, het spijt me!' of 'alsjeblieft, alsjeblieft.' Of zoals een keer in de meeting, toen zei hij: 'Okay, let's go baby!' Dat was grappig."
Ondanks de hilariteit is Arokodare zeer te spreken over de kwaliteiten van zijn nieuwe trainer. "Als we een rondo doen, doet hij altijd mee. Als hij of iemand anders een fout maakt, scheldt hij in het Spaans. Ik denk dat het een geweldige trainer is. Een type dat je nodig hebt in je team. Hij houdt van de vechtersmentaliteit, maar is ook van het lol maken tijdens werk", besluit hij.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hij lacht erom dan het Engels van de trainer beneden pijl is maar eigenlijk vind ik het droevig dat Nederlands niet eens de voertaal is. Tuurlijk heb je met diverse nationaliteiten te maken en is de oplossing richting Engels de makkelijkste weg. Wat dat betreft heb ik een diep respect voor Louis van Gaal. Hij sprak bij Barcelona Spaans, in München Duits en bij United steenkolen Engels. Als een trainer dat doet verdien je veel meer respect
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Hij lacht erom dan het Engels van de trainer beneden pijl is maar eigenlijk vind ik het droevig dat Nederlands niet eens de voertaal is. Tuurlijk heb je met diverse nationaliteiten te maken en is de oplossing richting Engels de makkelijkste weg. Wat dat betreft heb ik een diep respect voor Louis van Gaal. Hij sprak bij Barcelona Spaans, in München Duits en bij United steenkolen Engels. Als een trainer dat doet verdien je veel meer respect