Ajax-selectie lacht om eigen trainer: 'Het is niet geweldig...'

De selectie van Ajax schiet zo nu en dan in de lach als trainer Míchel Sánchez in het Engels spreekt. Dat heeft de nieuwe spits van de Amsterdammers, , toegegeven. De Nigeriaan merkt dat zijn Spaanse trainer nog volop bezig is het Engels onder de knie te krijgen.

In gesprek met ESPN gaat de nieuwe spits van Ajax in op zijn samenwerking met zijn nieuwe trainer. Daarbij komt al snel de talenknobbel van de Spanjaard ter sprake. Míchel is nog volop bezig met het leren van Engels, maar probeert zich op De Toekomst al zoveel mogelijk in het Engels uit te drukken. "Zijn Engels is niet geweldig, maar ik heb begrepen dat hij er hard aan werkt", vertelt Arokodare.

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Dat zorgt volgens de spits zo nu en dan voor hilariteit binnen de spelersgroep. "Soms moeten we lachen als hij praat, omdat hij grappige dingen zegt, zelfs in de meetings", zegt de Nigeriaan. Vervolgens geeft hij een voorbeeld. "Hij zegt veel. Soms zegt hij: 'Het spijt me, het spijt me!' of 'alsjeblieft, alsjeblieft.' Of zoals een keer in de meeting, toen zei hij: 'Okay, let's go baby!' Dat was grappig."

'Een geweldige trainer'

Ondanks de hilariteit is Arokodare zeer te spreken over de kwaliteiten van zijn nieuwe trainer. "Als we een rondo doen, doet hij altijd mee. Als hij of iemand anders een fout maakt, scheldt hij in het Spaans. Ik denk dat het een geweldige trainer is. Een type dat je nodig hebt in je team. Hij houdt van de vechtersmentaliteit, maar is ook van het lol maken tijdens werk", besluit hij.