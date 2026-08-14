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Ajax-selectie lacht om eigen trainer: 'Het is niet geweldig...'

14 augustus 2026, 22:05
Míchel Ajax
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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De selectie van Ajax schiet zo nu en dan in de lach als trainer Míchel Sánchez in het Engels spreekt. Dat heeft de nieuwe spits van de Amsterdammers, Tolu Arokodare, toegegeven. De Nigeriaan merkt dat zijn Spaanse trainer nog volop bezig is het Engels onder de knie te krijgen.

In gesprek met ESPN gaat de nieuwe spits van Ajax in op zijn samenwerking met zijn nieuwe trainer. Daarbij komt al snel de talenknobbel van de Spanjaard ter sprake. Míchel is nog volop bezig met het leren van Engels, maar probeert zich op De Toekomst al zoveel mogelijk in het Engels uit te drukken. "Zijn Engels is niet geweldig, maar ik heb begrepen dat hij er hard aan werkt", vertelt Arokodare.

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Dat zorgt volgens de spits zo nu en dan voor hilariteit binnen de spelersgroep. "Soms moeten we lachen als hij praat, omdat hij grappige dingen zegt, zelfs in de meetings", zegt de Nigeriaan. Vervolgens geeft hij een voorbeeld. "Hij zegt veel. Soms zegt hij: 'Het spijt me, het spijt me!' of 'alsjeblieft, alsjeblieft.' Of zoals een keer in de meeting, toen zei hij: 'Okay, let's go baby!' Dat was grappig."

'Een geweldige trainer'

Ondanks de hilariteit is Arokodare zeer te spreken over de kwaliteiten van zijn nieuwe trainer. "Als we een rondo doen, doet hij altijd mee. Als hij of iemand anders een fout maakt, scheldt hij in het Spaans. Ik denk dat het een geweldige trainer is. Een type dat je nodig hebt in je team. Hij houdt van de vechtersmentaliteit, maar is ook van het lol maken tijdens werk", besluit hij.

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Ajeto!
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Ajeto!
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Hij lacht erom dan het Engels van de trainer beneden pijl is maar eigenlijk vind ik het droevig dat Nederlands niet eens de voertaal is. Tuurlijk heb je met diverse nationaliteiten te maken en is de oplossing richting Engels de makkelijkste weg. Wat dat betreft heb ik een diep respect voor Louis van Gaal. Hij sprak bij Barcelona Spaans, in München Duits en bij United steenkolen Engels. Als een trainer dat doet verdien je veel meer respect

CG
3.754 Reacties
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CG
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Ajeto!
709 Reacties
1.418 Dagen lid
3.902 Likes
Ajeto!
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  • 1
    + 1
avatar

Hij lacht erom dan het Engels van de trainer beneden pijl is maar eigenlijk vind ik het droevig dat Nederlands niet eens de voertaal is. Tuurlijk heb je met diverse nationaliteiten te maken en is de oplossing richting Engels de makkelijkste weg. Wat dat betreft heb ik een diep respect voor Louis van Gaal. Hij sprak bij Barcelona Spaans, in München Duits en bij United steenkolen Engels. Als een trainer dat doet verdien je veel meer respect

CG
3.754 Reacties
1.117 Dagen lid
14.190 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Iedere dag minimaal twee uur les nemen van een docent(e) heeft absoluut topprioriteit, is vooral een eis!!

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Seizoen: 2026/2027

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Tolu Arokodare

Tolu Arokodare
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 25 jaar (23 nov. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
0
2025/2026
Wolves
33
3
2025/2026
Genk
4
1
2024/2025
Genk
40
21

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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PT
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Go Ahead
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AZ
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Ajax
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Groningen
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