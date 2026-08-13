Ophef rond Oranje: 'Hij móét weg, hij is schuldig!'

Ruud van Nistelrooij blijft aan als vaste assistent-trainer van Xavi bij het Nederlands elftal, zo melden verschillende media. Die keuze kan op weinig begrip rekenen bij verschillende analisten, die vinden dat de oud-spits moet vertrekken.

"Ik vind echt dat wij van Van Nistelrooij af moeten", stelt ESPN-analist Anco Jansen in het programma Voetbalpraat. "Waarom? Als je assistent bent geweest bij dit Nederlands elftal, dan heb je ook gefaald. Dan ben je schuldig. En ik kan het ook niet loslaten dat hij voor het WK gewoon afwezig was", doelt hij op het vieren van zijn verjaardag in 's-Hertogenbosch: "Je moet afscheid gaan nemen van hem. Een nieuwe start met nieuwe ideeën."

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Jansen krijgt bijval van Kees Kwakman, die eveneens vindt dat er een nieuwe staf moet komen. "Eigenlijk vind ik dat ook", zegt de analist. "Je moet gewoon een hele nieuwe staf hebben."

Ook Mike Verweij is kritisch op de keuze om Van Nistelrooij te behouden. In een video van De Telegraaf schuift hij Patrick Kluivert naar voren als een logischere kandidaat. "Ik vind de naam van Patrick Kluivert veel logischer dan die van Van Nistelrooij. Van Nistelrooij heeft onderdeel uitgemaakt van de staf van Koeman, die het op het WK gewoon niet goed heeft gedaan."

Verweij haalt vervolgens, net als Jansen, een eerder incident aan waarbij Van Nistelrooij volgens hem verkeerde prioriteiten stelde. "Van Nistelrooij was ook degene die zijn verjaardag in Tante Pietje in 's-Hertogenbosch belangrijker vond dan de eerste training in de Verenigde Staten."