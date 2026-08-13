Live voetbal 5

Ophef rond Oranje: 'Hij móét weg, hij is schuldig!'

13 augustus 2026, 13:15
Het Nederlands elftal tijdens de WK-wedstrijd tegen Zweden
Foto: © Imago
3 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles op de voet, maar schrijft ook over andere clubs.
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Ruud van Nistelrooij blijft aan als vaste assistent-trainer van Xavi bij het Nederlands elftal, zo melden verschillende media. Die keuze kan op weinig begrip rekenen bij verschillende analisten, die vinden dat de oud-spits moet vertrekken.

"Ik vind echt dat wij van Van Nistelrooij af moeten", stelt ESPN-analist Anco Jansen in het programma Voetbalpraat. "Waarom? Als je assistent bent geweest bij dit Nederlands elftal, dan heb je ook gefaald. Dan ben je schuldig. En ik kan het ook niet loslaten dat hij voor het WK gewoon afwezig was", doelt hij op het vieren van zijn verjaardag in 's-Hertogenbosch: "Je moet afscheid gaan nemen van hem. Een nieuwe start met nieuwe ideeën."

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Jansen krijgt bijval van Kees Kwakman, die eveneens vindt dat er een nieuwe staf moet komen. "Eigenlijk vind ik dat ook", zegt de analist. "Je moet gewoon een hele nieuwe staf hebben."

Ook Mike Verweij is kritisch op de keuze om Van Nistelrooij te behouden. In een video van De Telegraaf schuift hij Patrick Kluivert naar voren als een logischere kandidaat. "Ik vind de naam van Patrick Kluivert veel logischer dan die van Van Nistelrooij. Van Nistelrooij heeft onderdeel uitgemaakt van de staf van Koeman, die het op het WK gewoon niet goed heeft gedaan."

Verweij haalt vervolgens, net als Jansen, een eerder incident aan waarbij Van Nistelrooij volgens hem verkeerde prioriteiten stelde. "Van Nistelrooij was ook degene die zijn verjaardag in Tante Pietje in 's-Hertogenbosch belangrijker vond dan de eerste training in de Verenigde Staten."

Vind jij dat Ruud van Nistelrooij moet vertrekken als assistent-trainer van Oranje?

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Dave80
86 Reacties
766 Dagen lid
597 Likes
Dave80
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Ik vind dat als een trainer opstapt bij een nationaal team, de hele staf moet gaan. Maar Anco is wel een roepertje, want hij vind ook dat Reiziger is afgemaakt. Wat doet hij nu zelf dan met v Nistelrooij?

Derk62
90 Reacties
1.099 Dagen lid
143 Likes
Derk62
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Zullen we de spelers ook maar vervangen 🤣

Voetbalfanaat
722 Reacties
1.356 Dagen lid
3.287 Likes
Voetbalfanaat
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Wat hij betreft zijn verjaardag heeft gedaan was niet bepaald handig te noemen maar om dan zo hoog van de toren te blazen dat hij weg moet is een beetje zwaar overdreven. Laten we het dan zo stellen dat als een journalist een keer de plank mis slaat wat regelmatig gebeurd dan moet hij of zij ook maar vervangen worden. Op deze manier houd je dan praktisch geen journalist meer over (zou wel lekker rustig zijn) dus dat zou toch eveneens niet handig zijn.

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Dave80
86 Reacties
766 Dagen lid
597 Likes
Dave80
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  • 4
    + 1
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Ik vind dat als een trainer opstapt bij een nationaal team, de hele staf moet gaan. Maar Anco is wel een roepertje, want hij vind ook dat Reiziger is afgemaakt. Wat doet hij nu zelf dan met v Nistelrooij?

Derk62
90 Reacties
1.099 Dagen lid
143 Likes
Derk62
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  • 3
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Zullen we de spelers ook maar vervangen 🤣

Voetbalfanaat
722 Reacties
1.356 Dagen lid
3.287 Likes
Voetbalfanaat
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  • 3
    + 1
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Wat hij betreft zijn verjaardag heeft gedaan was niet bepaald handig te noemen maar om dan zo hoog van de toren te blazen dat hij weg moet is een beetje zwaar overdreven. Laten we het dan zo stellen dat als een journalist een keer de plank mis slaat wat regelmatig gebeurd dan moet hij of zij ook maar vervangen worden. Op deze manier houd je dan praktisch geen journalist meer over (zou wel lekker rustig zijn) dus dat zou toch eveneens niet handig zijn.

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Ruud van Nistelrooij

Ruud van Nistelrooij
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 50 jaar (1 jul. 1976)

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