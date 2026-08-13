FC Twente beleeft moeizame avond tegen DAC, maar plaatst zich voor volgende ronde

FC Twente heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de volgende ronde van de Conference League. De ploeg van John van den Brom kwam in Slowakije niet verder dan een 3-3 gelijkspel tegen DAC 1904, maar had na de overtuigende 6-0 overwinning van vorige week uiteraard meer dan genoeg marge om door te gaan.

Van den Brom had vooraf al benadrukt dat hij een reactie wilde zien na de teleurstellende 1-0 nederlaag bij sc Heerenveen. Tegelijkertijd rouleerde de trainer flink met zijn opstelling. Zo kreeg Joël Drommel een basisplaats onder de lat en mochten onder anderen Younes Taha, Max Bruns en Vennegoor of Hesselink aan de aftrap verschijnen. Wout Weghorst bleef buiten de selectie.

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De Tukkers begonnen desondanks uitstekend aan de return. Na zeven minuten was het al raak. Een indraaiende hoekschop van Weidmann werd door Max Bruns volledig vrij binnengekopt: 0-1. Daarmee leek FC Twente opnieuw snel orde op zaken te stellen. Na de openingstreffer zakte het tempo echter weg. De bezoekers hadden veelvuldig de bal, maar slaagden er nauwelijks in om DAC echt pijn te doen. Aan de andere kant moest Drommel een aantal keer in actie komen. De doelman keerde onder meer een inzet van Kabic en zag een andere grote mogelijkheid van DAC naast gaan.

Weidmann bleef ondertussen een van de gevaarlijkste spelers van FC Twente. De middenvelder zorgde met een individuele actie voor gevaar en leverde halverwege de eerste helft een uitstekende voorzet af op Robin Pröpper. De aanvoerder kreeg alle ruimte om te koppen, maar wist zijn poging niet op doel te krijgen. Van den Brom greep bij rust in en voerde direct drie wissels door. Bruns, Zerrouki en Rots bleven in de kleedkamer achter en werden vervangen door Mathias Kjølø, Marko Pjaca en Krzysztof Kurowski.

De wissel van Pjaca pakte vrijwel direct goed uit. De Kroaat kreeg kort na rust ruimte aan de linkerkant, maakte zich los van zijn tegenstander en schoot de bal fraai in de verre hoek. Daarmee stond het 0-2 en leek de return alsnog rustig richting het einde te gaan. DAC gaf zich echter niet gewonnen. Vijf minuten later maakte Gueye gebruik van slordig verdedigen aan Twentse zijde en bracht hij de spanning terug: 1-2. De thuisploeg rook bloed en kreeg vervolgens meerdere mogelijkheden om verder terug te komen.

Drommel voorkwam aanvankelijk de gelijkmaker. De doelman reageerde uitstekend op een inzet van Gagua en wist ook bij een chaotische situatie kort daarna erger te voorkomen. Toch kon hij de gelijkmaker uiteindelijk niet verhinderen. Uit een vrije trap van grote afstand werd de bal voor het doel gebracht, waarna Nemanic volledig vrij kon inkoppen: 2-2.

FC Twente probeerde vervolgens opnieuw aan te zetten, maar gaf daarbij steeds meer ruimte weg. Dat werd in de slotfase bijna fataal. Na een mislukte aanval van de Tukkers brak DAC razendsnel uit. Invaller Pince Owusu kwam oog in oog met Drommel en kon de bal vervolgens in het lege doel schuiven. Daarmee stond er plotseling een bizarre tussenstand op het scorebord. Waar FC Twente na de 6-0 van vorige week op een ontspannen avond leek af te stevenen, moest de ploeg in de slotfase nog alle zeilen bijzetten om in ieder geval een nederlaag te voorkomen.

Die kwam er uiteindelijk niet. In de derde minuut van de blessuretijd maakte Pjaca zijn tweede doelpunt van de avond. De doelman van DAC kreeg een schot niet onder controle, waarna de Kroaat alert reageerde en de rebound binnenschoot om daarmee de eer nog enigszins te redden. Kort daarna floot de scheidsrechter voor het einde. FC Twente sluit de return daardoor af met een 3-3 gelijkspel, maar plaatst zich dankzij de 6-0 overwinning in Enschede overtuigend voor de volgende ronde van de Conference League. De Europese missie gaat daarmee verder, al zal Van den Brom niet helemaal tevreden zijn over wat zijn ploeg in Slowakije liet zien.