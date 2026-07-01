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René van der Gijp diep teleurgesteld in gedrag van Erling Haaland tegen Ivoorkust

1 juli 2026, 06:40
René van der Gijp Haaland
Foto: © Vandaag Inside
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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René van der Gijp heeft zich dinsdagavond in Vandaag Inside kritisch uitgelaten over Erling Braut Haaland. De analist is diep teleurgesteld in het gedrag van de Noorse spits tijdens het WK-duel met Ivoorkust (2-1 overwinning).

Noorwegen plaatste zich dinsdag ten koste van Ivoorkust voor de achtste finales van het WK. Haaland groeide in de 86ste minuut van de wedstrijd uit tot matchwinner: de aanvaller van Manchester City schoof de bal van dichtbij in een vrijwel leeg doel, nadat ploeggenoot Patrick Berg de bal onzelfzuchtig opzij had gelegd.

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Haaland liep Berg na zijn treffer straal voorbij en vierde zijn eigen feestje. Van der Gijp vindt het jammer dat de vedette zijn teamgenoot niet bedankte voor diens assist. “Je krijgt een bal die je eigenlijk niet kunt missen en dan loop je niet naar die jongen toe… Dat vind ik zó zonde”, zegt de oud-voetballer en analist. “Dat deed die jongen echt goed, hè! Dat was zó goed gedaan!”

“René, dat hebben spitsen vaker. Dat zou Ronaldo ook niet doen. Die gaat naar de cornervlag juichen”, merkt collega-analist Johan Derksen op. Van der Gijp antwoordt: “Ja, maar toch heb ik zoiets van: zonde, man! Van Ronaldo weten we het. Dan denk ik: Jezus, een blinde had die bal er in geschoten. Loop even naar die jongen toe, man.”

Het betekende voor Haaland alweer zijn vijfde doelpunt dit WK, in drie duels. Noorwegen kan zich nu gaan opmaken voor een ontmoeting met Brazilië in de achtste finales.

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Erling Haaland

Erling Haaland
Manchester City
Team: Man City
Leeftijd: 25 jaar (21 jul. 2000)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
35
27
2024/2025
Man City
31
22
2023/2024
Man City
31
27
2022/2023
Man City
35
36

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

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