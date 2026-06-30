Noorwegen heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de achtste finales van het WK. De Scandinaviërs waren in Dallas met 1-2 te sterk voor Ivoorkust. Noorwegen speelt in de volgende ronde tegen Brazilië.

Voor Ivoorkust zal het verlies ontzettend zuur zijn. De Afrikanen deden zeker niet onder voor Noorwegen, maar moesten het hoofd in de slotfase uiteindelijk buigen voor Erling Braut Haaland. De sterspeler van Manchester City maakte vier minuten voor tijd de winnende treffer, na een pass opzij van Patrick Berg.

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Noorwegen speelde niet groots en kende de beste fase in de eerste helft. Halverwege stond er een 0-1 voorsprong op het scorebord voor het team van bondscoach Ståle Solbakken, dankzij een prachtige treffer van Antonio Nusa. De buitenspeler trok vanaf links naar binnen en schilderde de bal vervolgens prachtig in de bovenhoek.

In de tweede helft was Ivoorkust de bovenliggende partij. De Afrikanen domineerden en kwamen een kwartier voor tijd verdiend langszij. Amad Diallo soleerde fraai door het strafschopgebied van de Noren, waarna de aanvaller van Manchester United beheerst scoorde in de verre hoek.

Ivoorkust leek vervolgens door te pakken, maar vier minuten voor rust stond Haaland op. De Noorse aanvalsleider stond in de zestien op de goede plek, nadat Berg onzelfzuchtig was en de bal opzij legde: 1-2. Diallo was in de blessuretijd nog dicht bij de gelijkmaker, maar zijn vrije trap werd uit de kruising geranseld door doelman Ørjan Nyland.