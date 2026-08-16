Problemen tijdens training ADO Den Haag: autoruiten sneuvelen

Op de parkeerplaats van de trainingslocatie van ADO Den Haag zijn deze week meerdere autoruiten gesneuveld, zo meldt Omroep West. Onder meer moest langs de garage om zijn voorruit te laten vervangen. De reden? Ballen die tijdens een afwerkvorm over het hek worden geschoten.

“Sekou Sylla was de Sjaak. Ik weet oprecht niet meer wie de dader was. Maar Sylla kon niet meer met zijn auto rijden. Hij moest naar de garage om zijn voorruit te laten vervangen”, vertelt doelman Kilian Nikiema tegenover de regionale omroep.

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De keeper zag deze week veel ballen over het hek vliegen, wat gevolgen had voor geparkeerde auto's. Volgens Omroep West zijn meerdere ruiten beschadigd. “Als je je auto hier parkeert, is het wachten op ellende”, zegt een medewerker van ADO.

De promovendus laat in een reactie weten dat het maatregelen overweegt. Mogelijk wordt er een vangnet achter het doel geplaatst, zodat niet alleen spelers, maar ook toeschouwers weer met een gerust hart naar een training van de Hagenezen kunnen kijken.