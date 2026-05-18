De transferzomer van ADO Den Haag: promovendus moet Eredivisie-proof worden

Het reguliere seizoen in de Eredivisie is voorbij, dus kan de blik vooruit op de transferperiode. Wat kunnen we verwachten als de transfermarkt op 22 juni de deuren opent? FCUpdate gaat de komende tijd in op de transferzomer van iedere Eredivisieclub. Ditmaal is het de beurt aan ADO Den Haag, dat alle zeilen moet bijzetten om Eredivisie-proof te worden.

Aflopende contracten bij ADO

Technisch directeur Mark Wotte ontfermt zich allereerst over de aflopende contracten. De verbintenissen van doelman Antoine Lejoly, verdedigers Taneli Hämäläinen, Diogo Tomas, Mees Kreekels, Devyn Payne en Steven van der Sloot, middenvelder Joey Brandt en aanvallers Maikey Houwaart, Daryl van Mieghem en Lorenzo Maasland lopen allemaal af op 30 juni. Ze hebben allemaal een formele ontslagbrief ontvangen.

In de contracten van Kreekels, Houwaart en Lejoly stond een optie om de samenwerking met een jaar te verlengen, maar daar heeft ADO geen gebruik van gemaakt. Houwaart (0 wedstrijden) en Lejoly (2 wedstrijden) hadden dit seizoen een bescheiden aandeel, maar Kreekels speelde wel 27 wedstrijden, nadat hij transfervrij was overgekomen van Vitesse.

Hoewel in totaal dus tien contracten niet zijn verlengd, bestaat de kans dat deze spelers toch nog een aanbieding krijgen. ADO zal de komende tijd beoordelen welke spelers mee de Eredivisie in mogen.

Gezamenlijk stonden de tien spelers dit seizoen 7220 minuten op het veld voor ADO in de Keuken Kampioen Divisie. Van der Sloot spant de kroon met 3117 gespeelde minuten. Zijn toekomst was de afgelopen weken het interessantste dossier. De 23-jarige rechtsback bereikte in een eerder stadium al een akkoord met Fortuna Düsseldorf, maar liet een degradatieclausule opnemen: de transfer zou niet doorgaan als Fortuna Düsseldorf afdaalt naar het derde niveau van Duitsland.

Zondag degradeerde de club van sportief directeur Sven Mislintat ook daadwerkelijk, door een 3-0 nederlaag tegen Greuther Fürth. Technisch directeur Mark Wotte hoopt dan ook vurig dat de rechtsback, die dit seizoen goed was voor zeven doelpunten en twee assists, in het groengeel blijft spelen. "Als Düsseldorf degradeert is er van alles mogelijk", zei de sportbestuurder eerder al. Hij sprak de verdediger daar persoonlijk op aan: "Ik heb tegen Steven gezegd: je gaat toch geen 3. Bundesliga spelen als je ook naar de Eredivisie kan?"

Spits Bryan Fiabema wordt sinds januari gehuurd van Lech Poznan. ADO heeft een optie tot koop, maar heeft nog niet bekendgemaakt of deze wordt gelicht.

Van Mieghem is op 36-jarige leeftijd nog altijd van grote waarde: met 7 doelpunten en 8 assists leverde hij een wezenlijke bijdrage aan het kampioenschap. Aan ESPN liet hij vorige maand weten open te staan voor een nieuw contract. "We zijn er nog niet helemaal uit, maar we hebben naar elkaar uitgesproken dat we met elkaar verder willen”, zei Van Mieghem.

Wat gaat er deze zomer gebeuren?

Bij ADO valt een drukke transferzomer te verwachten. De residentieclub werd al in verband gebracht met doelman Luca Unbehaun van FC Emmen, spits Jesper Uneken van PSV en leidt bovendien de dans om de handtekening van Jayden Braaf, die met de club meetrainde in de slotweken van het seizoen.

Wotte heeft de komende maanden de taak om ADO volledig Eredivisie-proof te maken. ADO heeft de ambitie om in de middenmoot te eindigen — ‘ergens rond plek twaalf’, aldus Wotte — en daarvoor zal het nodige moeten gebeuren. In ieder geval wordt de rechtsbackpositie een aandachtspunt (als Van der Sloot en Kreekels weggaan).

Sterspeler Jari Vlak lijkt behouden te blijven. In een interview met Sportnieuws sprak hij tijdens de kampioenshuldiging de verwachting uit met ADO de Eredivisie in te gaan. “Dat denk ik wel ja, zoals het er nu uitziet.” Zijn contract loopt nog een jaar door. “Ik heb het erg naar mijn zin. Er is een gesprek geweest over een nieuw contract en we zullen met elkaar blijven spreken. Het lijkt de goede kant op te gaan.”

In de winter was er nog belangstelling van Sturm Graz voor spits Luka Reischl, die toen niet mocht vertrekken omdat ADO geen vervanger meer kon halen. Het valt niet uit te sluiten dat er opnieuw interesse op gang komt. En wat te denken van groeibriljant Jesse Bal? Hij ligt nog tot medio 2027 vast in het WerkTalent Stadion en geniet belangstelling van clubs uit Duitsland, Portugal en België. ADO wil zijn contract verlengen, maar als dat niet lukt, moet de aanvaller wellicht verkocht worden om nog wat aan hem te verdienen.

Succestrainer Robin Peter, wiens contract na volgend seizoen afloopt, lijkt bij ADO te blijven. "De plannen voor komend seizoen waarover ik na- én meedenk, laten zien hoe ik mijn positie en situatie bij de club zie. We hebben ons doel bereikt: voor nu heb ik geen andere ideeën", liet hij begin deze maand weten aan het Algemeen Dagblad.

Wotte vertelde vorige maand in een interview met het Algemeen Dagblad dat ADO gericht op zoek gaat naar nieuwe spelers. “We willen toeval uitsluiten en het risico laag houden als we nieuwe spelers aantrekken. Dat doe je door parameters in te vullen, zoals opleiding, leeftijd, positie, aantal wedstrijden in het betaald voetbal en de eredivisie en de status van de club waar hij speelt. Maar kwaliteit is doorslaggevend en dan moet je nog het financiële plaatje zien te bereiken”, zei hij.

Hoeveel geld daarvoor beschikbaar wordt, zal nog moeten blijken. De voorbije twee seizoenen werkte ADO met een spelersbegroting van zo’n 3,4 miljoen euro, maar na de promotie lijkt er wat meer mogelijk. “Ik noem geen bedragen. Dat is om strategische redenen niet handig. Het budget gaat wel omhoog, maar het is niet: the sky is the limit."