Maurice Steijn heeft van één ding spijt: 'Ik deed het uit respect voor Sparta'

Maurice Steijn heeft achteraf spijt van de vroege bekendmaking van zijn vertrek bij Sparta Rotterdam. Begin maart maakten de partijen bekend dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Sindsdien was sprake van een andere dynamiek rond de ploeg, merkte Steijn.

Het seizoen van Sparta eindigde zondag in mineur, met een 2-3 thuisnederlaag tegen Excelsior. Als nummer tien grijpt de club net naast de play-offs om Europees voetbal. “Eigenlijk is het gek. Je draait in principe een prachtig seizoen, je verkoopt voor miljoenen spelers en je laat jeugd doorbreken. De doelstelling is tussen plek acht en twaalf eindigen en je wordt tiende. Eigenlijk is alles geslaagd, maar de afdronk is heel zuur”, geeft Steijn toe in een interview met Voetbal International.

“We zijn met zijn allen wel tot de conclusie gekomen dat er sindsdien in de dynamiek wel iets is veranderd. Dat is logisch, maar wel zonde”, vervolgt de trainer. Achteraf had hij het ook in samenspraak met Sparta stil kunnen houden. “Maar je weet ook dat dingen intern houden, soms ook moeilijk is. Ik heb dit puur gedaan uit respect voor Sparta. Dat zij snel konden schakelen. Maar met terugwerkende kracht hadden we misschien moeten wachten met dat nieuws.”

Zondag kregen de spelers die afscheid nemen, onder wie Joël Drommel, Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen, een uitgebreid afscheid van de supporters. Steijn zelf niet. “Ik ben meer een stille genieter. Ik heb op een afstandje gekeken. De spelers zijn belangrijker vind ik. Het is een prachtige periode geweest. Dat ik niet toegezongen word en dat er een keer een spandoek hangt, neemt daar niks van weg”, stelt hij.