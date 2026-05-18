Maurice Steijn heeft van één ding spijt: 'Ik deed het uit respect voor Sparta'

Maurice Steijn heeft achteraf spijt van de vroege bekendmaking van zijn vertrek bij Sparta Rotterdam. Begin maart maakten de partijen bekend dat zijn aflopende contract niet wordt verlengd. Sindsdien was sprake van een andere dynamiek rond de ploeg, merkte Steijn.
Het seizoen van Sparta eindigde zondag in mineur, met een 2-3 thuisnederlaag tegen Excelsior. Als nummer tien grijpt de club net naast de play-offs om Europees voetbal. “Eigenlijk is het gek. Je draait in principe een prachtig seizoen, je verkoopt voor miljoenen spelers en je laat jeugd doorbreken. De doelstelling is tussen plek acht en twaalf eindigen en je wordt tiende. Eigenlijk is alles geslaagd, maar de afdronk is heel zuur”, geeft Steijn toe in een interview met Voetbal International.
“We zijn met zijn allen wel tot de conclusie gekomen dat er sindsdien in de dynamiek wel iets is veranderd. Dat is logisch, maar wel zonde”, vervolgt de trainer. Achteraf had hij het ook in samenspraak met Sparta stil kunnen houden. “Maar je weet ook dat dingen intern houden, soms ook moeilijk is. Ik heb dit puur gedaan uit respect voor Sparta. Dat zij snel konden schakelen. Maar met terugwerkende kracht hadden we misschien moeten wachten met dat nieuws.”
Zondag kregen de spelers die afscheid nemen, onder wie Joël Drommel, Joshua Kitolano en Tobias Lauritsen, een uitgebreid afscheid van de supporters. Steijn zelf niet. “Ik ben meer een stille genieter. Ik heb op een afstandje gekeken. De spelers zijn belangrijker vind ik. Het is een prachtige periode geweest. Dat ik niet toegezongen word en dat er een keer een spandoek hangt, neemt daar niks van weg”, stelt hij.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Flikker toch op joh Steijn, je bent gewoon een onbetrouwbare hond. Voor 1 jaar bijtekenen maar wel de gehele staf vervangen door je Haagse vriendjes en nu weer weg. Na je "openbaring" heb je er alles aan gedaan om Sparta geen wedstrijd meer te laten winnen, nieuwe spelers mogen zelden of nooit meedoen, aangezien er 11 vertrekken en we in ieder geval veilig voor degradatie waren, was dat een ideale mogelijkheid geweest om te zien of we er wat aan hebben.
Dan je ruzietje met Bruno Martins Indi, misschien wel de beste Spartaan van dit seizoen. Die stellen we niet meer op om sportieve redenen, ja m'n zuster, gewoon bonje gehad en ja, ik pleur toch op en stel hem lekker niet meer op.
Gisteren de fantastische veteranen Toornstra, van Aanholt en jawel de Guzman (99 minuten in 1 seizoen gespeeld) nog even in laten vallen want kijk mij eens een toffe peer zijn. Ongelofelijk, verlies je ook nog van Excelsior, die slappe hap van een directie vindt dat allemaal maar goed en zullen zichzelf wel weer een 7 of 8 geven.
Die ongelofelijke oetlul van een Nijkamp, de koning van de mislukte transfers (Lauritzen en Kitolano lopen weer voor niets de deur uit)heeft geen trainer, zal waarschijnlijk wel weer met een 10-tal nitwits aan komen zetten om dan in de winterstop te concluderen dat we huurlingen moeten halen of hij ontslaat de trainer zoals bij Rijsdijk die hij met een ongelofelijke kutselectie had opgezadeld. Die durft met droge ogen te beweren dat het goed gaat met Sparta maar wees maar gewoon blij dat je niet gedegradeerd bent want dit hele seizoen moeten we maar heel snel vergeten, zelden zulk slecht voetbal gezien op 't Kasteel.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Flikker toch op joh Steijn, je bent gewoon een onbetrouwbare hond. Voor 1 jaar bijtekenen maar wel de gehele staf vervangen door je Haagse vriendjes en nu weer weg. Na je "openbaring" heb je er alles aan gedaan om Sparta geen wedstrijd meer te laten winnen, nieuwe spelers mogen zelden of nooit meedoen, aangezien er 11 vertrekken en we in ieder geval veilig voor degradatie waren, was dat een ideale mogelijkheid geweest om te zien of we er wat aan hebben.
Dan je ruzietje met Bruno Martins Indi, misschien wel de beste Spartaan van dit seizoen. Die stellen we niet meer op om sportieve redenen, ja m'n zuster, gewoon bonje gehad en ja, ik pleur toch op en stel hem lekker niet meer op.
Gisteren de fantastische veteranen Toornstra, van Aanholt en jawel de Guzman (99 minuten in 1 seizoen gespeeld) nog even in laten vallen want kijk mij eens een toffe peer zijn. Ongelofelijk, verlies je ook nog van Excelsior, die slappe hap van een directie vindt dat allemaal maar goed en zullen zichzelf wel weer een 7 of 8 geven.
Die ongelofelijke oetlul van een Nijkamp, de koning van de mislukte transfers (Lauritzen en Kitolano lopen weer voor niets de deur uit)heeft geen trainer, zal waarschijnlijk wel weer met een 10-tal nitwits aan komen zetten om dan in de winterstop te concluderen dat we huurlingen moeten halen of hij ontslaat de trainer zoals bij Rijsdijk die hij met een ongelofelijke kutselectie had opgezadeld. Die durft met droge ogen te beweren dat het goed gaat met Sparta maar wees maar gewoon blij dat je niet gedegradeerd bent want dit hele seizoen moeten we maar heel snel vergeten, zelden zulk slecht voetbal gezien op 't Kasteel.