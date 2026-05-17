Tjaronn Chery: 'Dick Schreuder gaat een mooie stap maken'

NEC gaat de voorrondes van de Champions League in, en volgens aanvoerder mag Dick Schreuder daarvoor bedankt worden. De routinier is lovend over de oefenmeester, maar doet ook een cryptische uitspraak over diens toekomst.

In gesprek met Omroep Gelderland gaat een enthousiaste Chery in op de uitstekende prestaties van NEC onder leiding van Schreuder. Het behalen van de derde plek is voor de Nijmeegse club de absolute kers op de taart: "Complimenten voor hem. Hij is binnengekomen met bepaalde verwachtingen. Hij is vanaf het begin duidelijk geweest in hoe hij wilde voetballen en daar is hij nooit vanaf gestapt, ook niet als het even wat moeilijker ging."

Chery sluit het gesprek vervolgens af met een cryptische uitspraak over de toekomst van de gewilde oefenmeester: "Hij gaat een mooie stap maken."

De aanvoerder van NEC zal zelf in ieder geval in Nijmegen blijven: "Ja, iedere week weer. We gaan ook gewoon door, want ik geniet nog steeds van het spelletje. Lekker met het team de Champions League-voorronde in. Ik ben erbij. Ik ga weer gas geven en ervan genieten."