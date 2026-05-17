PSV vervult sportieve plicht en helpt NEC Champions League in

Landskampioen PSV is het seizoen in stijl geëindigd. De formatie van trainer Peter Bosz won zondagmiddag in de laatste speelronde van het seizoen in eigen huis ruim van FC Twente: 5-1. PSV bewees NEC daarmee een grote dienst: de Nijmegenaren wonnen gelijktijdig met 2-1 van Go Ahead Eagles en nemen de derde plaats zo op het laatste moment over van FC Twente, dat als vierde eindigt. NEC verzekert zich daarmee van deelname aan de derde voorronde van de Champions League volgend seizoen.

FC Twente wist van tevoren dat het waarschijnlijk een overwinning nodig had om de derde plaats op de ranglijst vast te houden en begon zeer sterk aan de wedstrijd in het Philips Stadion. Kristian Hlynsson was in de eerste tien minuten van de wedstrijd tweemaal zeer dicht bij een treffer voor de bezoekers, maar Matej Kovar redde PSV beide keren met uitstekend keeperswerk.

FC Twente had zo een overwicht in de openingsfase, maar het openingsdoelpunt viel na een kwartier voetballen aan de overkant. Ryan Flamingo kwam hoog bij een hoekschop van Ivan Perisic en scoorde met het hoofd: 1-0. Het antwoord van FC Twente liet vervolgens niet lang op zich wachten: Sondre Ørjasæter tekende amper twee minuten later alweer voor de 1-1, door te scoren met een schot vanbinnen het strafschopgebied.

PSV was daarna tweemaal gevaarlijk. Eerst werd een doelpunt van Ricardo Pepi afgekeurd vanwege buitenspel en Paul Wanner trof na een halfuur van grote afstand de lat. Kort erna bracht Kovar redding op een inzet van Ørjasæter en zette ook Daouda Weidmann de Tsjechische doelman van PSV aan het werk. Beide teams leken zo genoegen te moeten nemen met een gelijke tussenstand halverwege, maar dankzij een rake afstandsknal van Noah Fernandez nam PSV op slag van rust toch weer de leiding: 2-1.

PSV nam vervolgens in het eerste kwartier na rust ruim afstand van FC Twente. Eerst scoorde Dennis Man met een schot in de korte hoek en kort erna vond Guus Til de verre hoek met een bekeken balletje vanbuiten het strafschopgebied: 4-1. De goal van Til betekende het honderdste doelpunt dit seizoen voor PSV in de Eredivisie.

Het verzet van FC Twente was daarmee gebroken. Het team van John van den Brom wist geen ommekeer meer te realiseren en incasseerde in de slotfase ook nog de 5-1, door een benutte strafschop van Pepi. FC Twente had echter het geluk dat Ajax op bezoek bij sc Heerenveen niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel, waardoor de Tukkers als vierde eindigen en volgend seizoen instromen in de tweede voorronde van de Europa League. Ajax eindigt als vijfde en is aangewezen op het spelen van play-offs voor een Conference League-ticket.