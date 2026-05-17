Marcel Boekhoorn haalt zijn gram na ultiem succes van NEC

Marcel Boekhoorn heeft meteen nadat NEC zich verzekerde van de derde plaats in de Eredivisie en deelname aan de derde voorronde van de Champions League, gereageerd voor de camera van ESPN. De suikeroom van de Nijmeegse club deed een grote belofte met het oog op volgend seizoen.

NEC won zondag op de laatste speeldag van het seizoen in de eigen Goffert met 2-1 van Go Ahead Eagles. Doordat FC Twente gelijktijdig met 5-1 verloor bij PSV, nemen de Nijmegenaren de derde plaats op de ranglijst op het laatste moment over van de Tukkers. Het betekent dat NEC volgend seizoen instroomt in de derde voorronde van de Champions League en sowieso verzekerd is van de groepsfase van de Europa League.

“Dit is toch geweldig wat hier gebeurt? Kijk hier om je heen! Dit is zó’n enorme ontlading!”, luidt de eerste reactie van Boekhoorn in gesprek met ESPN-verslaggever Jan Joost van Gangelen. “We spelen al het hele jaar geweldig voetbal. Ik vind dat we de derde plaats meer dan verdiend hebben. We spelen na PSV het beste voetbal van de Eredivisie. Met afstand!”

Van Gangelen confronteert Boekhoorn met de gedurfde uitspraken die hij in februari deed. De ondernemer speculeerde toen al op een ontmoeting met Real Madrid in de Champions League. Het kwam op Boekhoorn op veel hoon te staan, maar de suikeroom lacht het laatst. “Wij speelden zó goed. Wij hadden makkelijk tweede kunnen worden dit jaar. Dan hadden we gewoon tegen Real Madrid gespeeld, dus waar lullen we nou over?”

“Het was een ongelooflijke spannende dag en ik ben blij dat het zo gelopen is”, vervolgt hij. “Kijk, je moet altijd streven naar meer en nooit naar minder. Misschien lag de lat iets te hoog, maar ik vind dat we het geweldig gedaan hebben met de derde plaats. We hebben dit jaar het beste seizoen ooit gespeeld. En het mooiste en leukste voetbal ooit. Ik ben ongelooflijk tevreden en ik ga lekker feestvieren de komende uren.”

Van Gangelen vraagt tot slot Boekhoorn dan ‘hoe het gaat met de liquide middelen’. “Met mij gaat het uitstekend en we laten die club echt niet zitten. Maak je maar geen zorgen!”, belooft Boekhoorn.