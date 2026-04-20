Ajax is druk bezig om het middenveld te versterken, de naam van Sano is daarin afgelopen winter nadrukkelijk genoemd. In de podcast Kick-off stelt Mike Verweij dat de Amsterdammers mogelijk het verkeerde doelwit in het vizier hebben. Waar Ajax nadrukkelijk aan het jagen was op de handtekening van Kodai Sano, ziet Verweij liever een andere controleur uit Nijmegen naar de hoofdstad komen.

De Amsterdammers brachten eerder dit jaar al een bod van tien miljoen euro plus Ahmetcan Kaplan uit op Sano, een voorstel dat door NEC werd afgewezen.Toch zet Verweij zijn vraagtekens bij deze keuze. "Wat mij tijdens de bekerfinale wel heel erg opviel, is dat ik denk dat Ajax de verkeerde middenvelder van NEC heeft proberen te halen". De journalist doelt daarmee op Darko Nejasmic, wiens contract na dit seizoen afloopt. "Ze wilden in eerste instantie Sano hebben, maar ik vind Nejasmic een hele goede speler". Hoewel de Kroaat volgens Verweij een mindere bekerfinale speelde, draait hij verder een ijzersterk seizoen.

Driessen deelt de mening van zijn collega niet en stelt dat Nejasmic het niveau in Amsterdam niet omhoog gaat krikken. "Hij speelt wel een goed seizoen, maar dat is geen jongen die je uiteindelijk verder gaat helpen". De chef voetbal vergelijkt de transfervrije middenvelder met de ex Ajax-captain. "Het is meer een waterdrager, een soort Henderson". Volgens Driessen ontbeert de Kroaat de benodigde handelingssnelheid en heeft Sano beduidend meer in zijn mars. "Hij heeft ook al een leeftijd waarop je zou denken dat als hij echt zo goed was geweest, hij wel ergens anders had gespeeld. Sano heeft veel meer en ook veel meer potentie, Nejasmic is allemaal een tempootje lager".

Als het aan Driessen ligt, kijkt de technische leiding van Ajax eerder naar Alkmaar. Hij is zeer gecharmeerd van Jordy Clasie, die na een zware enkelblessure zijn rentree maakte bij AZ. "Jordy Clasie deed mee en dat scheelt echt een slok op een borrel, die zouden ze eens naar Amsterdam moeten halen". De aanvoerder is volgens Driessen de onbetwiste leider waar alles om draait bij de Alkmaarders dit seizoen. Wel plaatst de analist een grote kanttekening bij de fysieke gesteldheid van de routinier, die ook de kwartfinales van de Conference League tegen Shakhtar Donetsk moest missen. "Het enige nadeel is dat hij maar drie wedstrijden in het jaar fit is, dus dan zou je hem niet moeten halen".

Naast Clasie wist ook een andere middenvelder van AZ de aandacht in de podcast op te eisen. Peer Koopmeiners, die in de bekerfinale tegen NEC nog tot scoren kwam, kan eveneens op lof rekenen. "Peer Koopmeiners was ook zeker niet slecht". Driessen komt daarmee terug op eerdere twijfels over de speler. "We vonden het een year geleden nog raar dat hij naar FC Porto kon, maar daar zijn we inmiddels ook van genezen".