Schalke ziet af van komst Wout Weghorst

20 april 2026, 19:25   Bijgewerkt: 19:31
Ajax-spits Wout Weghorst
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.

Wout Weghorst en Younes Taha worden in de Duitse media nadrukkelijk genoemd als mogelijke versterkingen voor FC Schalke 04, maar volgens de Duitse tak van Sky Sport klopt daar niets van. Hoewel de koploper van de 2. Bundesliga achter de schermen druk bezig is met de selectie voor volgend seizoen, spelen de twee Nederlanders geen rol in de plannen van de club uit Gelsenkirchen.

De geruchtenmolen draaide de afgelopen tijd op volle toeren rondom Weghorst en Taha. Schalke is na een uitstekende reeks onder leiding van trainer Miron Muslic hard op weg naar de Bundesliga en staat momenteel met 61 punten uit dertig wedstrijden bovenaan. Met het oog op een naderende promotie zoekt de club naar versterkingen. Weghorst, wiens contract bij Ajax aan het einde van dit seizoen afloopt, werd naar voren geschoven als mogelijke opvolger voor Edin Dzeko, mocht die besluiten zijn carrière te beëindigen. Ook Taha, die dit seizoen door FC Twente wordt verhuurd aan FC Groningen, zou op het wensenlijstje staan.

Volgens clubwatcher Dirk große Schlarmann is er echter geen sprake van een naderend akkoord met het duo. In een podcast van de zender is de journalist stellig over de geruchten rondom Weghorst: "Dat klopt ook niet". De zaakwaarnemer van de  spits zou zijn cliënt enkele weken geleden wel hebben aangeboden in Gelsenkirchen, maar de club hapt niet toe. De komst van de international "speelt helemaal geen rol, want Schalke heeft andere plannen". Ook de interesse in de creatieve middenvelder Taha wordt ontkend. "Ook deze speler is bij Schalke aangeboden, maar past niet in wat Schalke momenteel plant", zo klinkt het duidelijk uit de mond van de verslaggever.

Waar de toekomst van Weghorst dan wel ligt, is voorlopig onduidelijk. Het ligt in de lijn der verwachting dat zijn aflopende verbintenis in Amsterdam niet wordt verlengd. Naast een mogelijke transfer naar zijn geboorteregio bij FC Twente, wordt de spits door Het Parool ook gelinkt aan het Portugese Benfica, waar José Mourinho momenteel aan het roer staat. Taha keert na de zomer in principe terug naar Enschede, waar hij nog over een doorlopend contract tot medio 2027 beschikt.

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
24
7
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

