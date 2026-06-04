‘Ajax denkt aan komst Yann Sommer (37)’

Ajax wil zich deze zomer versterken met een nieuwe doelman. Nadat eerder Marc-André Ter Stegen en Mark Flekken werden genoemd als opties voor de Amsterdammers, voegt het Spaanse Sport nog een naam aan dat lijstje toe: van Internazionale.

Bij Ajax gold Vitezslav Jaros afgelopen seizoen als eerste doelman. De Tsjech werd gehuurd van Liverpool, waardoor hij slechts een tijdelijke oplossing was. Daarnaast liep hij halverwege het seizoen een zware knieblessure op, waardoor winteraanwinst Maarten Paes het seizoen afmaakte onder de lat. Jordi Cruijff wil hoe dan ook een nieuwe doelman halen deze zomer.

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Halverwege mei meldde Voetbal International dat de technisch directeur hoog inzet met een nieuwe doelman. Ter Stegen, Flekken en Iñaki Peña werden genoemd als kandidaten voor de plek onder de lat bij Ajax. Sport noemt ook de namen van Ter Stegen en Flekken, maar weet dat er nog een grote naam op de lijst van Cruijff staat: Sommer.

De 37-jarige Zwitser speelt sinds de zomer van 2023 bij Internazionale, waar hij over een aflopend contract beschikt. De 94-voudig international lijkt niet van plan dit te verlengen, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club. Afgelopen seizoen kwam Sommer nog 43 keer in actie voor Inter, waarin hij 42 tegentreffers kreeg en negentien keer de nul hield.